Zeker vijftien doden bij dubbele aanslag in Idlib

Bij een dubbele aanslag in de hoofdstad van de Syrische provincie Idlib zijn maandag minstens vijftien mensen om het leven gekomen, vooral burgers. Dat zeggen getuigen tegen persbureau Reuters. Tientallen mensen zijn gewond geraakt.

Langs een drukke weg in het centrum van Idlib stond volgens Reuters een auto geparkeerd, met aan boord een bom. Die ging aan het begin van de middag af, toen het erg druk was op straat. Nadat burgerwachten na de eerste explosie te hulp schoten, ging een tweede bom af, die aan een motorfiets vast zou hebben gezeten.

Tussen beide explosies zat volgens persbureau AP maar een aantal seconden. Op beelden die op sociale media rondgaan, is een grote hoeveelheid puin te zien en liggen lichamen verspreid over de straat.

Broeinest

De provincie Idlib grenst aan Turkije, en is de laatste regio in Syrië die in handen is van de gewapende oppositie. Hayat Tahrir al-Sham, een groep met banden met Al-Qaeda, zwaait er sinds vorige maand de scepter. Vorig jaar sloten Rusland een Turkije een akkoord waardoor een offensief door de regering van de Syrische president Bashar al-Assad werd afgewend.

Er worden nog regelmatig aanslagen gepleegd in Idlib. De Russische president Vladimir Poetin, een belangrijk bondgenoot Assad, omschreef de provincie vorige week als “een broeinest voor terrorisme”.