Wolvin definitief op Noord-Veluwe, kans op roedel

Een wolvin heeft zich definitief gevestigd op de Noord-Veluwe. Uit DNA-onderzoek van gevonden uitwerpselen blijkt dat vrouwtjeswolf ‘GW998f’ hier ongeveer een half jaar leeft, de definitie van een gevestigde wolf. Dat schrijft Provincie Gelderland maandag in een persbericht. Ook zijn er sporen gevonden van een mannelijke wolf, volgens de provincie het eerste teken van een rekel in het gebied.

Dit betekent dat er mogelijk een roedel gesticht zal worden op de Noord-Veluwe. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de regio. Jonge wolven verlaten hun roedel vaak op één- of tweejarige leeftijd, op zoek naar een eigen leefgebied. Mogelijk zullen de wolven zich dus verder verspreiden in het natuurgebied.

Zwervend of definitief

De boeren op de Veluwe zullen vermoedelijk niet blij zijn met een wolvenroedel. Als er in een bepaald gebied wolven leven die hier langere tijd verblijven en jongen krijgen, wordt van dierhouders verwacht dat zij daar rekening mee houden en preventieve maatregelen nemen. Dat betekent dat zij niet meer automatisch recht hebben op een schadevergoeding als wolven bijvoorbeeld schapen doden. Dat is voorlopig wel het geval bij “zwervende wolven”. De komende drie jaar zal alle schade door wolven worden vergoed, benadrukt Provincie Gelderland.

In totaal leven er nu drie wolven op de Veluwe. Eind augustus werden keutels van een tweede vrouwtjeswolf aangetroffen op de Midden-Veluwe. In maart zal blijken of ook deze wolvin zich “definitief” vestigt in het natuurgebied. Ook van de nieuwgevonden mannetjeswolf is nog onduidelijk of hij slechts op bezoek is of op de Noord-Veluwe zal blijven.

Wolvenkenners gaan de komende tijd onderzoeken hoe groot het leefgebied van de wolvin op de Noord-Veluwe is. Dit is onder meer van belang voor gemeenten, terreineigenaren en schapenhouders die preventieve maatregelen kunnen nemen om schade door de wolven te voorkomen.