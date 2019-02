VO-raad: scholen in krimpregio’s dreigen te verdwijnen

De koepelorganisatie voor voortgezet oOnderwijs (VO-raad) waarschuwt dat “op zeker tien plekken buiten de randstad” de laatste middelbare scholen in een regio dreigen te verdwijnen, schrijft het AD maandag. De VO-raad wil daarom meer geld voor die scholen.

Het zou gaan om scholen in Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Limburg die mogelijk verdwijnen omdat er te weinig leerlingen naartoe gaan. Scholen in krimpregio’s bieden onderwijs aan op verschillende niveaus: van vmbo-praktijkonderwijs tot het vwo. Door de krimp in het leerlingenaantal wordt het volgens de raad lastiger al deze onderwijsniveaus aan te blijven bieden.

‘Scholen lopen geld mis’

Als gevolg daarvan zouden leerlingen in de toekomst meer dan twintig kilometer moeten reizen. Voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller: “Het kan niet zo zijn dat er straks alleen goed onderwijs op redelijke afstand bestaat in de stad. De overheid moet daarin investeren.”

Volgens Rosenmöller lopen sommige scholen geld mis omdat ze minder geld ontvangen voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Ook zou de toeslag voor scholengemeenschappen die alle soorten onderwijs aanbieden, verdwijnen. “Scholen in de gebieden met problematische krimp worden daardoor extra getroffen. Daar moet iets aan worden gedaan”, zegt de voorzitter in het AD. Scholen zouden daarom moeten gaan samenwerken of zelfs fuseren. Dat gebeurt nu al deels. Soms kunnen leerlingen vakken op een andere school volgen of worden docenten uitgewisseld.