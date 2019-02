Vermogen Nederlandse huishoudens neemt toe door stijging woningwaarde

Het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens is in 2017 met 27 procent toegenomen tot 28.300 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Een jaar eerder bedroeg het vermogen 22.200 euro. De stijging verklaart het CBS voornamelijk doordat woningen in waarde zijn gestegen. Zonder eigen woning blijkt het vermogen ook licht omhooggegaan: van 13.500 tot 14.100 euro.

In 2015 groeide het doorsnee vermogen van Nederlandse huishoudens weer voor het eerst sinds 2008. Bijna zes op de tien huishoudens heeft een koophuis. De woningen vormden 58 procent van alle bezittingen van alle huishoudens in Nederland, het spaartegoed 14,4 procent. Met 86 procent is de hypotheekschuld de grootste schuldenpost van huishoudens.

Jongeren negatief vermogen

Vooral 65-plussers hebben een groot vermogen (113.000 euro) omdat zij vaak een eigen huis bezitten en geen hypotheekschuld meer hebben. Onder jongeren is er juist vaker een negatief vermogen: bij huishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan vijfentwintig jaar was dat ruim veertig procent, van de vijfentwintig- tot veertigjarigen was dat eenderde.

Bij de gepubliceerde cijfers gaat het niet om het gemiddeld vermogen, omdat een aantal huishoudens met een zeer groot eigen vermogen het beeld vertekent. Het doorsnee vermogen is gelijk aan het middelste vermogen wanneer de vermogens van alle particuliere huishoudens van laag naar hoog worden gerangschikt.

Twee procent van alle schulden zijn studieschulden. In 2017 bedroeg de totale studieschuld 15,5 miljard euro, 1,6 miljard euro meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal huishoudens met een studieschuld nam toe tot 1,1 miljoen. De doorsnee studieschuld liep in 2017 op tot 8.100 euro, waar het in 2016 nog 7.400 euro bedroeg.