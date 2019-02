Van Nieuwenhuizen: Schiphol zal groeien

Luchthaven Schiphol moet ook na 2020 kunnen groeien. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) maandag in een interview met de Volkskrant. Ook Lelystad Airport gaat er volgens de bewindsvrouw komen.

Het aantal vluchten - starts en landingen - op Schiphol werd eerder tot 2020 gemaximeerd op 500.000. De luchthaven zit nu al aan dat plafond, omdat Schiphol de afgelopen jaren sneller groeide dan verwacht.

“Ik denk niet dat je kunt zeggen: dit was het voor eeuwig die 500.000 vluchten. Dan ga je gewoon de boot missen ten opzichte van andere vlieghubs in Europa”, stelt Van Nieuwenhuizen in de Volkskrant.

De afgelopen maanden onderhandelden belanghebbenden over de ontwikkeling van Schiphol. De luchtvaartsector wil dat Schiphol verder kan groeien. Omwonenden, milieurorganisaties en lokale overheden eisen daarentegen een groeistop tot en met 2023. Eind januari mislukte dit overleg, waardoor een gezamenlijk advies uitbleef. Daarom is de keuze nu aan de minister, die tegenover de Volkskrant spreekt over het vinden van “de juiste balans”.

Van Nieuwenhuizen: “Het wordt een puzzel. Het zal geen ongebreidelde groei zijn, zo van: vlieg maar raak, en het zal ook niet zijn: we zetten Schiphol op slot of we trekken de stekker eruit. Dat kan gewoon niet.”

Lelystad Airport

Van Nieuwenhuizen sprak zich in het interview ook uit over de uitbreiding van de luchthaven bij Lelystad. Die luchthaven moet op termijn vakantievluchten overnemen van Schiphol, zodat er daar meer ruimte ontstaat voor zakelijk en intercontinentale vluchten.

De Europese Commissie zette eind december echter een streep door deze plannen, omdat ze in strijd zouden zijn met het Europese mededingingsrecht. Ook luchtvaartmaatschappijen die nu niet op Schiphol vliegen, moeten straks terecht kunnen in Lelystad. Die eis is tegen de wens van coalitiepartners D66 en ChristenUnie, die Lelystad Aiport puur als overloopluchthaven voor Schiphol zien.

Ondanks deze bezwaren komt de luchthaven in Lelystad er, zegt Van Nieuwenhuizen tegen de krant: “Dat is de opdracht waar ik voor sta.” Ook hier zegt de minister op zoek te zijn naar een balans. “Aan de ene kant wil de Europese Commissie totaal aan het non-discriminatiebeginsel vasthouden, terwijl de ­Kamer vol gaat voor het selectiviteitsbeleid. Die eisen sluiten elkaar uit als je ze beide voor honderd procent toezegt.”