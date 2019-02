‘Uitspraken minister over groei Schiphol zijn verkiezingsretoriek’

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) krijgt vanuit de coalitie kritiek op uitlatingen dat Schiphol na 2020 mag doorgroeien boven de limiet van 500.000 vluchten per jaar.

Omdat Schiphol de afgelopen jaren sneller groeide dan verwacht, zit de luchthaven nu al aan het plafond dat tot en met 2020 is vastgelegd. „Ik denk niet dat je kunt zeggen: dit was het voor eeuwig, die 500.000 vluchten. Dan ga je gewoon de boot missen ten opzichte van andere vlieghubs in Europa”, stelde Van Nieuwenhuizen maandag in de Volkskrant.

Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie noemen de uitspraken verkiezingsretoriek. „Hier spreekt niet de minister, maar een VVD-politicus op verkiezingscampagne”, zegt het Kamerlid Jan Paternotte (D66).

Volgens ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers geeft de minister met haar uitlatingen geen antwoord op de „hele grote zorgen van onder andere een coalitiegenoot als de ChristenUnie”, zo zei hij maandag tegen persbureau ANP. „Er komt pas ruimte voor groei van Schiphol als er duidelijkheid is over vermindering van de milieu- en geluidsoverlast”, zo voegt een CU-woordvoerder daaraan toe. „Vliegtuigen moeten aantoonbaar minder milieubelastend zijn en minder herrie produceren.”

D66-Kamerlid Paternotte noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat de minister met geen woord rept over de veiligheid op Schiphol. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt een aantal bijna-botsingen in het luchtruim boven Schiphol. De Raad komt ook nog met aanbevelingen over de veiligheid op Schiphol in relatie tot eventuele uitbreiding van het aantal vluchtbewegingen. „Je kunt niet besluiten tot groei, zonder die veiligheidaspecten daarbij te betrekken.”

Ook CDA-leider Sybrand Buma benadrukt dat „zorgvuldigheid voorop staat”, aldus zijn woordvoerder. „Schiphol is te belangrijk om nu ‘kort door de bocht te gaan”, aldus CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. „Het CDA wil dat de minister eerst serieus in gesprek gaat met bewoners, de luchtvaartsector en de betrokken gemeenten en de provincie.”

Oppositie: Kamer buitenspel

Oppositiepartijen als SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren keren zich frontaal tegen de uitlatingen van de minister. Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) spreekt van een overduidelijk stemadvies. „Groei wás de norm als het om luchtvaart ging. Tegenwoordig zijn dat leefbaarheid, milieu en veiligheid. Van Nieuwenhuizen laat nu duidelijk zien aan welke kant zij in het debat staan.”

Cem Laçin (SP) vindt dat de minister met haar uitspraken de besluitvorming in de Tweede Kamer buitenspel zet. „We zijn in afwachting van de uitkomst van onderzoek naar de milieu-effecten van eventuele groei, de Milieu Effect Rapportages. De minister wacht die niet af en zegt nu al dat groei van Schiphol en opening van Lelystad gewoon doorgaan. Hier spreekt niet een minister, maar een VVD-politica.”

Ook volgens het Tweede Kamerlid, Suzanne Kröger (GroenLinks) profileert Van Nieuwenhuizen zich met haar uitspraken als een VVD-politica, in plaats van als een minister die het algemeen belang dient. „Veiligheid, klimaat en leefbaarheid dienen uitgangspunt te zijn in de besluitvorming. De minister gaat nu voor het korte termijn belang van de luchtvaartindustrie.”