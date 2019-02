Trump formeel voorgedragen voor Nobelprijs voor de Vrede

Trump formeel aangedragen voor Nobelprijs voor de Vrede

President Donald Trump dingt officieel mee naar de Nobelprijs voor de Vrede. Twee Noorse politici hebben hem genomineerd, zeggen ze maandag tegen persbureau Reuters. "We hebben hem genomineerd vanwege de positieve ontwikkelingen op het Koreaanse schiereiland", zegt Per-Willy Amundsen, tot en met vorig jaar de Noorse Minister van Justitie. In juni vorig jaar ontmoette Trump als eerste Amerikaanse president ooit een Noord-Koreaanse leider, om te praten over ontmanteling van het atoomprogramma van het land. Volgens critici, onder wie recent de Amerikaanse vice-president Mike Pence, heeft Kim Jong-un nog weinig waargemaakt van de beloftes die hij deed tijdens de ontmoeting in Singapore.

Direct na de eerste top in juni vorig jaar deden Amundsen en zijn partijgenoot Christian Tybring-Gjedde hun nominatie op de bus. Amundsen: "Het is een hele complexe situatie, maar de spanningen tussen de Korea's zijn afgenomen. Dat komt voor een groot deel door Trumps ongebruikelijke stijl van diplomatie." Eind februari praten Noord-Korea en de Verenigde Staten verder, dan in de Vietnamese stad Hanoi.

Regeringsleiders, staatshoofden en universiteitsprofessoren mogen kandidaten aandragen voor een Nobelprijs. Het comité in Oslo nam tot en met 31 januari nominaties in ontvangst. Dat Amundsen en Tybring-Gjedde hun nominatie bekend hebben gemaakt is vrij ongebruikelijk. Genomineerden worden door het comité zelf ten minste vijftig jaar geheim gehouden. Wel liet het begin deze maand weten dat er dit jaar 304 kandidaten zijn voor de prijs: 219 individuen, en 85 organisaties. Vorig jaar wonnen gynaecoloog Denis Mukwege en activiste Nadia Murad.

Abe

De twee politici van de liberaal-conservatieve Noorse Fremskrittspartiet zijn mogelijk niet de enigen die Trump hebben aangedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede. De president zei vrijdag tijdens een persconferentie bij het Witte Huis dat de Japanse premier Shinzo Abe hem ook genomineerd heeft. "Namens heel Japan heb ik het comité gevraagd u de Vredesprijs te geven", quote Trump zijn collega. "Ik zal hem wel nooit krijgen, maar dat is oké. President Obama heeft hem ook gekregen, maar die weet niet eens waarvoor."

Barack Obama, toen pas net aangetreden, kreeg de prijs in 2009 voor zijn "buitengewone inspanningen om de internationale diplomatie en samenwerking tussen volkeren te versterken", aldus het comité toen.

Shinzo Abe ging in het Japanse parlement maandag niet in op vragen over of hij Trump zou hebben genomineerd. "Met oog op het beleid genomineerden en nomineerders niet bekend te maken, onthoud ik me van commentaar", zei hij volgens Reuters.