The Presidential Podcast #67: Tussen principe en president

Volgens de ‘Founding Fathers‘, de oprichters van de Verenigde Staten, moest niet de president, maar het Congres over het budget en het te besteden Amerikaanse belastinggeld beschikken. Door de noodtoestand uit te roepen voor het grensgebied met Mexico, zoals Donald Trump vrijdag deed, wist de president die bepaling te omzeilen. Hij had het al eerder over een migratiecrisis, al wordt door anderen betwist of dat echt aan de hand is.

Door de noodtoestand kwam er geld vrij voor de grensmuur die Trump graag wil. De leider van de Republikeinen Mitch McConnell ging daarin mee en koos toch voor de president en niet voor het principe, concluderen NRC-correspondent Bas Blokker en Chris Kijne. De grensmuur was nou eenmaal Trumps verkiezingsbelofte.

