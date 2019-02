Taxichauffeurs dinsdag in colonne naar Den Haag uit protest tegen Uber

Zo’n tweehonderd taxichauffeurs uit Amsterdam en Rotterdam gaan dinsdagmiddag demonstreren tegen taxidienst Uber. Een colonne moet rond het middaguur in Den Haag aankomen en daar een petitie aanbieden voor eerlijkere concurrentie tussen taxi’s van Uber en normale taxi’s.

De colonne zal met een snelheid van zo’n tachtig kilometer per uur naar het Malieveld rijden, zegt Ron Flens, marketingofficer bij Taxicentrale Amsterdam (TCA). Aan wie de petitie zal worden aangeboden, kan hij niet zeggen. Ongeveer de helft van de meerijdende chauffeurs is volgens Flens bij deze taxicentrale aangesloten. Verkeershinder op de A4 en A13 sluiten zij niet uit, aldus persbureau ANP.

De actie komt niet vanuit de taxicentrale zelf, zegt Flens, maar zijn organisatie steunt de actie wel. Ook de vakbond FNV laat weten de actie te steunen.

Volgens TCA rijden er te veel taxi’s rond in Amsterdam, voornamelijk door het hoge aantal Uberchauffeurs. Volgens hem heeft de gemeente geen idee hoeveel Ubertaxi’s er in Amsterdam rijden.

Lees ook: Uber wordt strenger voor chauffeurs na verkeersongelukken

Verzekerbaarheid

De afgelopen maanden waren Uberchauffeurs betrokken bij een reeks zware ongelukken, waarvan enkele met een dodelijke afloop. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwde toen ook dat dat de verzekerbaarheid van een groep “jonge, zzp’ende chauffeurs” in het geding zou komen.

Gökan Bilgin, de initiatiefnemer van de actie, vindt dat onterecht zo zegt hij tegen persbureau ANP. “Uberchauffeurs rijden voor 80 eurocent per kilometer, wij voor 2,35 euro. Wij vinden het niet redelijk dat we nu gelijkgeschakeld worden met Uber en ook hogere verzekeringspremies moeten betalen.” Ook Flens spreekt over “gelijke monniken, gelijke kappen”.

Uber nam na de reeks ongelukken maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Het bedrijf kondigde onder meer aan trainingen voor nieuwe chauffeurs te gaan ontwikkelen. Ook ging de minimumleeftijd voor nieuwe chauffeurs omhoog.