Reclame Code Commissie noemt vanillevla zonder vanille misleiding

Optimel-vanillevla van FrieslandCampina misleidt consumenten, er zit namelijk geen vanille in. Dat heeft de Reclame Code Commissie bepaald, in een zaak die was aangespannen door voedselwaakhond Food Watch.

FrieslandCampina heeft nooit beweerd dat er vanille in de vla zit, maar ook niet duidelijk genoeg gemaakt dat dit niet zo is. Men mag van een pak vanillevla verwachten dat er ook daadwerkelijk vanille in zit, oordeelde de commissie. Oók als tussen de bekende kleine lettertjes staat dat in werkelijkheid alleen kunstmatig vanille-aroma in de vla zit, zoals bij Optimel het geval is.

Het was lang gebruikelijk dat de Reclame Code Commissie allerlei informatie op verpakkingen door de vingers zag, zolang maar érgens vermeld stond wat er daadwerkelijk in een product zit. Het is voor het eerst in Nederland dat die lijn niet langer wordt gevolgd.

Teekanne

De commissie valt in zijn uitspraak terug op Duitse jurisprudentie uit 2015. Toen werd fabrikant Teekanne door een rechter op de vingers getikt, omdat in de frambozenthee van het merk helemaal geen framboos zat, zelfs geen aroma. Dat was niet voldoende uit de informatie op de verpakking op te maken. Dat de Nederlandse Reclame Code Commissie die lijn nu voor het eerst volgt, biedt volgens Food Watch perspectief. Woordvoerder Sjoerd van der Wal: “De uitspraak volgt de lijn dat liegen op de voorkant van een verpakking ook liegen is.”

Duitse consumentenorganisaties namen aanstoot aan Felix Himbeer-Vanille Abenteuer’, omdat deze thee geen enkel vanille- of frambozenaroma bevat, terwijl de presentatie dat wel zou suggereren.

Waakhond Food Watch heeft al een aantal producten in gedachten waarvan het nu ook wil weten hoe de Reclame Code Commissie de presentatie beoordeelt. “Denk aan gembersiroop zonder gember, of frambozensnoepjes waar geen framboos in zit.”

Vertrouwen

Een woordvoerder van FrieslandCampina zegt tegen NRC dat het bedrijf de uitspraak ter kennisgeving aanneemt, en bestudeert. “We gaan er naar kijken en laten het consumentenvertrouwen daarin zwaar meewegen.” Wat dat concreet inhoudt, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Uitspraken van de Reclame Code Commissie zijn niet bindend.

Food Watch reikt jaarlijks het Gouden Windei uit, voor het meest misleidende product. Vorig jaar won het gebottelde water Glaceau, dat per slok vijf keer duurder is dan ander mineraalwater.