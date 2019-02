Maria Vlaar wint J.M.A. Biesheuvelprijs met ‘Diepe aarde’

Schrijfster Maria Vlaar heeft maandag de vijfde J.M.A. Biesheuvelprijs gewonnen met haar bundel Diepe aarde, meldt persbureau ANP. De bundel bevat “verhalen vol melancholie”, zo oordeelde de jury. Andere genomineerden waren Merijn de Boer met De geur van miljoenen en Gamal Fouad met De voorhuidenverzamelaar.

Diepe aarde is het debuut van Vlaar (1964). De verhalen draaien om gemis, in allerlei verschillende vormen. Zo gaat een verhaal over een vrouw die haar kinderen mist, een wetenschapper die het geloof in zijn theorie verloren is en een dode die zijn liefste niet meer bij zich heeft.

De jury oordeelde dat de verhalen van Vlaar zowel afzonderlijk als geheel overtuigen. “Daarmee eert deze bundel het genre, en blaast het nieuw leven in.” De jury bestond uit recensent en journalist Fiep van Bodegom, letterkundige Femke Essink, recensent en journalist Theo Hakkert, schrijver Thomas Heerma van Voss en publicist Marischka Verbeek.

Maria Vlaar heeft met de prijs 7.683,44 euro gewonnen, een bedrag dat bij elkaar is gebracht via crowdfunding. Vorig jaar won Annelies Verbeke met haar bundel Halleluja een bedrag van 7.336 euro. De J.M.A. Biesheuvelprijs wordt sinds 2015 jaarlijks uitgereikt aan de schrijver van de beste verhalenbundel.