Is Forum voor Democratie een mannenpartij? Afgaande op de aanwezigen op de ledendag van de partij in het Tweede Kamergebouw zaterdag zou je die stelling in ieder geval kwantitatief kunnen vaststellen. Ook de presentatie van de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten laten weinig ruimte voor twijfel: twaalf mannen die de lijsten mogen aanvoeren – nul vrouwen dus.

Volgens een analyse van alle provinciale kieslijsten komt het er grofweg op neer dat hoe rechtser op het politieke spectrum, hoe minder vrouwelijke lijsttrekkers. De PVV heeft welgeteld één vrouw als lijsttrekker, de SGP traditiegetrouw geen enkele vrouw.

Toevallig zijn dat de partijen die Nederland weer groots willen maken, al blijft het vaak een open vraag op welke specifieke periode ‘weer’ slaat. Voor veel vrouwen zijn er vermoed ik niet zoveel historische tijdvakken waar weemoedig naar terug verlangd wordt.

Is turven om de vrouw(on)vriendelijkheid van het FvD aan te tonen spijkers op laag water zoeken? Eva Vlaardingerbroek (22), lid van het eerste uur, is beducht voor „framing” door de media. Zo vond ze het kwalijk hoe FvD-leider Thierry Baudet voor de Tweede Kamerverkiezingen „door de media als seksist werd geframed” op basis van passages uit zijn roman Voorwaardelijke liefde. „Politici moeten worden aangesproken op hun politieke uitspraken, niet op fictieve karakters uit hun romans”, zegt ze.

Vlaardingerbroek vindt het juist goed dat het FvD géén nadruk legt op welk geslacht de lijsttrekkers wel of niet hebben. „Ik geloof niet in identiteitspolitiek. De partij hoeft niet geforceerd een afspiegeling te zijn van de samenleving. Het gaat uiteindelijk om de kwaliteit en de competentie van de kandidaten, om de inhoud.”

Dat FvD weinig vrouwen op de voorgrond heeft vindt Vlaardingerbroek „relatief” als je het vergelijkt met andere rechtse partijen. „Het is een nieuwe partij, je moet het ook een beetje tijd gunnen.”

„Het zouden er wel meer mogen worden”, zegt FvD-lid Bonny Wolters (23) over de scheve man-vrouwverhouding binnen de partij. Zij denkt dat vrouwen eerder in de linkerhoek te vinden vanwege „vrouwelijke karaktertrekken”. Wolters: „Ik spreek veel vrouwen die vinden dat je niet te hard moet zijn op immigratie, of met het kinderpardon, dat we moeten denken aan al die arme kindjes. Maar soms moet je hard durven zijn, zakelijker.”

Dat alle lijsttrekkers voor de Provinciale Staten mannen zijn is voor Wolters „zeker geen probleem”. Ook zij heeft een onwrikbaar geloof in het meritocratisch ideaal. „Mannen en vrouwen zijn gelijk. Dat ik toevallig als vrouw ben geboren wil niet zeggen dat ik een plek verdien omdat ik vrouw ben.”

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl@Lotfi_Hamid) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.