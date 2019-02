Justitie verdenkt kopstukken Caloh Wagoh van nog een moord

Justitie verdenkt de criminelen Greg R. (70) uit Amsterdam en Delano R. (48) uit Den Haag van betrokkenheid bij nog een moord in het criminele circuit. Na verklaringen van kroongetuige Tony de G. linkt het Openbaar Ministerie (OM) de twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh aan een liquidatie in Rotterdam.

De opdrachtgever van de moord op een 42-jarige eigenaar van een autoverhuurbedrijf uit Barendrecht zou de twee criminelen daarbij hebben betrokken. Hoe dat precies ging en welke rol het duo gespeeld zou hebben, kon een woordvoerder van het parket in Den Haag maandagavond niet zeggen. Wie opdracht voor de moord gaf evenmin. Het slachtoffer leverde op 26 juli 2017 een huurauto af in Rotterdam. In dat voertuig is hij meerdere keren beschoten. De man overleed onderweg naar het ziekenhuis. De politie denkt dat de opdrachtgever van de liquidatie moet worden gezocht in het drugscircuit.

Wie is Greg R.? En waarom wordt hij ‘de peetvader’ genoemd?

Criminele organisatie

Greg R. en Delano R. zijn in november vorig jaar aangehouden bij een massale politieactie tegen Caloh Wagoh, in de ogen van justitie een criminele organisatie die zich bezighoudt met geweldsmisdrijven en wapenbezit.

Het OM verdenkt de twee al van betrokkenheid bij een liquidatie in Breukelen, amper twee weken voor de moord in Rotterdam. Greg R. zou de vluchtauto en het wapen hebben beheerd, die werden gebruikt bij de moord op de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels (30). Hij werd doodgeschoten op een parkeerplaats. Justitie vervolgt kroongetuige Tony de G. als een van de uitvoerders van die liquidatie.

Greg R. en Delano R. moeten op 1 maart in Rotterdam voor de rechter verschijnen, voor een eerste pro-formazitting.