Journalist Gerbert van der Aa Marokko uitgezet

De Nederlandse journalist Gerbert van der Aa is vrijdag dwingend verzocht Marokko te verlaten. Dat heeft hij tegen NRC bevestigd. Hij werkte in het Noord-Afrikaanse land aan artikelen over illegale migratie, alcoholgebruik en de situatie in het Rifgebied.

Van der Aa - die ook af en toe voor NRC schrijft - was vier dagen in Marokko toen hij werd aangehouden en gemaand het land te verlaten omdat hij er illegaal zou werken. Hij zegt dat het onmogelijk is een persaccreditatie te krijgen als buitenlandse journalist, maar dat hij eerder ook gewoon in het land werkte zonder vergunning. Vanaf zijn aankomst werd hij naar eigen zeggen gevolgd door de Marokkaanse geheime dienst.

Van der Aa bevindt zich op dit moment in de Spaanse exclave Melilla in Noord-Marokko. Daarvandaan pakt hij maandagmiddag de boot naar het vasteland van Spanje.

Al vaker Nederlandse journalisten uitgezet

De persvrijheid in Marokko is groeiend in het geding. Een aantal Nederlandse journalisten is de afgelopen jaren het land uitgezet of het werk onmogelijk gemaakt. Zo moest eind 2015 Radio 1-correspondent Rik Goverde plotseling om onduidelijke reden het land verlaten. Twee jaar later vertrok freelancer Sjoukje Rietbroek na vier jaar correspondentschap omdat haar het werk naar eigen zeggen onmogelijk werd gemaakt.

Afgelopen zomer werden NRC-correspondent Koen Greven en fotograaf José Colon tijdens een werktrip gevolgd door de Marokkaanse geheime dienst. Greven wilde een verhaal maken over Marokkaanse Nederlanders die op vakantie gaan in de Rif. Ook hem werd toen duidelijk gemaakt dat hij moest vertrekken.

Lees ook dit stuk over Marokkaanse Nederlanders en protestbeweging Hirak: Wel of niet naar de Rif dit jaar?

Onrust in de Rif

Een mogelijke verklaring voor de uitzetting van Van der Aa is dat hij over de Rif wilde schrijven, een uiterst gevoelig onderwerp in het Noord-Afrikaanse koninkrijk. In het noorden van het land, in het Rifgebied, ontstond eind 2016 onrust nadat een vishandelaar werd vermorzeld toen hij probeerde zijn geconfisqueerde lading vis uit een vuilnisauto te redden.

Maandenlang waren er grootschalige protesten tegen het gebrek aan werkgelegenheid, infrastructuur en gezondheidszorg in het gebied van de Riffijnen. Het werd een vreedzame strijd tegen de gecentraliseerde macht en corruptie in hoofdstad Rabat, die uiteindelijk ook navolging kreeg in andere delen van het land.

Honderden demonstranten, onder wie de leiders van de beweging die de protesten organiseerde, Hirak Rif (‘de Rifbeweging’), werden in de zomer van 2017 gearresteerd. In een maandenlang proces dat zij zelf als een ‘showproces’ typeerden, kregen ruim veertig prominente activisten straffen tot twintig jaar. Het hoger beroep begon in november in Casablanca. Onder de veroordeelden waren ook enkele journalisten.