‘Honda sluit fabriek in het VK, 3.500 banen in gevaar’

Het Japanse autobedrijf Honda wil in 2022 een grote autofabriek in Swindon in het Verenigd Koninkrijk sluiten. Ongeveer 3.500 mensen zouden daardoor hun baan kunnen verliezen. Dat melden verschillende Britse media en parlementslid voor Swindon Justin Tomlinson maandag. In de fabriek werden vorig jaar 160.000 auto’s gemaakt, iets meer dan 10 procent van de totale Britse autoproductie.

Het plan wordt volgens bronnen die de Britse nieuwszender SkyNews sprak dinsdag bekendgemaakt. Honda behoudt volgens SkyNews wel zijn Europese hoofdkantoor in Engeland.

Of de geplande sluiting een direct gevolg is van de aankomende Brexit is nog niet duidelijk. Volgens het conservatieve parlementslid Tomlinson komt de sluiting door “wereldwijde trends en helemaal niet door de Brexit”. Wel hebben verschillende autobedrijven eerder al gewaarschuwd dat een No Deal - als het VK zonder afspraken uit de Europese Unie vertrekt - grote gevolgen zou hebben voor de auto-industrie. Volgens The Guardian heeft Honda zelf voorspeld dat zo’n scenario het bedrijf “tientallen miljoenen pond” zou kosten.

Lees ook deze reportage uit Swindon: Wat Swindon echt wil? Snel een eind aan de onzekerheid

Nissan X-Trail

Het is niet de eerste aan de autosector gerelateerde tegenslag voor het VK, dat in een politieke crisis verkeert door de geplande uitreding uit de EU. Eerder deze maand werd al bekend dat concurrent Nissan afziet van het plan om zijn X-Trail SUV in het VK te produceren.

Ook Nissan benadrukte toen dat economische motieven aan de keuze ten grondslag lagen. Wel stelde het bedrijf toen dat “de aanhoudende onzekerheid over de toekomstige relatie van het VK met de EU” niet hielp om plannen voor de toekomst te maken.