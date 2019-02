Komen de Nederlandse kalifaatgangers terug?

De Amerikaanse president Trump bracht het afgelopen weekeinde, met een reeks tweets, de zaak in een stroomversnelling. Maar de Syrische Koerden vragen westerse landen al jaren hun onderdanen terug te nemen die bij terreurgroep IS zijn gegaan en nu gevangen worden gehouden door de SDF, een coalitie van Koerdische strijders aangevuld met Syrisch-Arabische rebellen die door de VS werd opgericht om tegen IS te vechten.

Dat was vooral een manier om de westerse regeringen onder druk te zetten: in de praktijk is vrijlating ook voor de Koerden zelf een groot gevaar. De VS hebben er ook geen belang bij dat grote aantallen terroristen op vrije voeten komen.

De Syrische Koerden zeggen dat zij in totaal zo’n 900 buitenlandse strijders vasthouden en zo’n 4.000 vrouwen en kinderen. Voor Nederland zou het volgens de Koerden gaan om vier mannen, acht vrouwen en vijftien kinderen. Dat zijn er veel minder dan zijn uitgereisd, daar overleden, geboren of inmiddels gedood. Er zijn dus veel Syriëgangers waarvan niet bekend is waar zij zitten. Volgens de Nederlandse inlichtingendienst AIVD reisden sinds 2013 in totaal 315 Nederlanders af naar het strijdgebied.

Hoe zou een repatriëring in zijn werk kunnen gaan?

Er zijn verschillende mogelijkheden, geen enkele ideaal. De situatie wordt gecompliceerd door het feit dat de Autonome Administratie van Noordoost-Syrië geen staat is, maar een gebied dat de facto autonomie heeft verworven binnen de context van de Syrische oorlog. Daarom liggen officiële contacten moeilijk. Maar oplossingen zijn er wel.

Via een luchtbrug uit Noordoost-Syrie: dit heeft het voordeel dat allerlei politieke en diplomatieke obstakels worden omzeild. Toelating om het Turkse luchtruim te doorkruisen zou moeten volstaan. De VS hebben een rudimentaire militaire luchthaven ingericht in Kobani, waar C-130’s en C-17’s kunnen landen. Maar er is wel haast mee gemoeid. De situatie op het terrein moet stabiel zijn, en alleen VS hebben de logistiek ter plaatse om dat te doen. Frankrijk en VK hebben enkel een beperkte aanwezigheid van special forces. En de VS zijn in januari begonnen met de geleidelijke terugtrekking.

Via Iraaks Koerdistan: deze oplossing was tot dusver het meest gangbaar. De Syrische Koerden hebben gezegd dat zij de gevangenen naar de grensovergang met Irak in Faysh Khabur kunnen brengen. Van daaruit kunnen zij in principe via veilig Iraaks-Koerdisch gebied naar de luchthaven van Erbil worden gebracht.

Alleen: de Koerdische Regionale Regering (KRG) is ook geen autonome staat, en de buitengrenzen vallen in principe onder de controle van de Iraakse regering, waarmee de KRG op gespannen voet leeft sinds de mislukte Koerdische onafhankelijkheidsverklaring van 2017.

„Wij hier tot dusver niet over geconsulteerd”, zegt Dindar Zebari, een verantwoordelijke voor de buitenlandse betrekkingen van de KRG, tegen NRC. Volgens Zebari heeft Erbil buitenlandse strijders die in Iraaks Koerdistan zijn gearresteerd altijd naar Bagdad gestuurd. Een aantal is van daaruit ook gerepatrieerd, onder meer naar Rusland. „Wat een repatriëring vanuit Syrië betreft: ik veronderstel dat die binnen de bestaande multilaterale samenwerking kan gebeuren die sinds vier jaar bestaat in het kader van de strijd tegen IS.” Hij doelt op Operation Inherent Resolve, de coalitie van de VS en een 30-tal andere landen waaronder België en Nederland in de strijd tegen IS.

Via de Syrische regering:

Rusland heeft eerder landgenoten gerepatrieerd uit Koerdisch gebied in Syrië. De overhandiging gebeurde in Qamishli, de hoofdstad van Koerdisch gebied in Syrië, waar de Syrische regering altijd de luchthaven en de grens met Turkije is blijven controleren. Maar Rusland is een bondgenoot van president Assad, en heeft troepen in Syrisch regeringsgebied. Voor westerse landen is dit niet echt een optie: alleen Tsjechië heeft nog een vertegenwoordiging in Damascus.

Via Turkije:

logistiek mogelijk maar politiek moeilijk. Turkije beschouwt de YPG, de Koerdische militie die de ruggengraat vormt van de SDF, als een terroristische groepering omwille van de banden met de Turks-Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Omgekeerd beschuldigt de YPG Turkije van steun aan het terrorisme omwille van het gemak waarmee buitenlandse jihadisten via Turkije naar IS-gebied konden reizen. Turkije heeft sindsdien een muur gebouwd langs zijn grens met Koerdisch gebied in Syrië.