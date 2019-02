Een remedie tegen het ernstoverschot in de sport

De bijna wekelijks groeiende veestapel van Nederlandse sportpraters veroorzaakt een kolossaal ernstoverschot dat schreeuwt om satirische relativering. Dus nu verklaard sportscepticus Arjen Lubach op theatertour is, maken zijn redacteuren Jonathan van het Reve, Diederik Smit en Tex de Wit het VPRO-programma Makkelijk Scoren.

Wat blijkt: het team presteert ook zonder Lubach, met hetzelfde hoge baltempo en veel grappen op doel (sorry). Vaak is het meer satire op de sportjournalistiek dan op de sport – zie een item over hoe in bijna alle reportages over Kiki Bertens („Misschien de beste Nederlandse tennisster sinds Yvonne van Gennip”) haar coach Raemon Sluiter de hoofdrol krijgt.

In de tiende minuut van de eerste uitzending van Makkelijk Scoren gaf ik me vorige week gewonnen toen de presentatoren (strakke pakken, gelikt decor in Amerikaanse stijl, over the top herkenningstune) op geroutineerde toon zeiden: „Even kijken naar de stand”, waarna de stand in de eredivisie in beeld kwam. De mannen keken er een paar seconden naar, zwijgend. Einde item.

De schoonheid van de zeer flauwe grap kennen ze in Makkelijk Scoren – bijvoorbeeld in de rubriek waarin interviewfragmenten met sporters van een geheel andere betekenis worden voorzien door er fictieve vragen in te monteren. Zondag hoorden we bij beelden van een geëmotioneerde wielerploegleider Merijn Zeeman een reeks vragen van Tex de Wit, die de grap steeds een stapje verder doorvoerde: „Jullie rijden met de ploegwagen een klein hondje dood […] Een heel lief hondje […] Een hondje van een meisje van zeven […] En dan rijd je naar haar toe om haar te troosten […] Dan rem je te laat […] En dan rij je dat meisje ook dood.”

Makkelijk Scoren confronteert de sportliefhebber ook met zijn eigen ernstoverschot. Gisteren gebeurde dat bij de behandeling van videoscheids VAR (die Ajax heeft bestolen in de Champions League). Uit beelden bleek hoe iedereen voor de VAR er was, vóór de VAR was – en nu tegen. Daar werd het programma ook opiniërend, met een scherpe kritiek op hoe de scheidsrechtersbazen van de KNVB na wedstrijden de beslissingen van hun eigen arbiters dadelijk in de pers bekritiseren – wat inderdaad een akelige, ijdele gewoonte is.

Het meesterstuk van Makkelijk Scoren (dat zondag ook een paar zwakkere fases kende) is de rubriek Totaal Andere Tijden Sport, waarin Diederik Smit, woordkeus en dictie van Tom Egbers perfect imiterend, de kijker de wereld van een verzonnen sportgebeurtenis binnenleidt. Zondag was dat het experiment met de DICK (Digitale Interactieve Controle Kast), een VAR-voorloper die was ontwikkeld door oud-scheidsrechter Dick Jol. Bij Feyenoord-Ajax in 1994 liep het helemaal mis, bleek uit getuigenissen van oud-spelers Sonny Silooy, John de Wolf en oud-trainer Willem van Hanegem.

Tot het gedoe met VHS-banden op het veld was de grap voorspelbaar, maar vervolgens werd uitgelegd hoe bij het afspelen van de videocassette op het veld bleek dat per abuis de film Jurassic Park over een vermeende overtreding van De Wolf op Silooy was opgenomen.

Van Hanegem: „Die film zit zó goed in elkaar.” Waarna de voetballers minuten doorkletsten over hoe mooi Jurassic Park wel niet was. Ze sloegen met de vuist naast een waterglas om te tonen hoe het water beefde bij de nadering van een velociraptor. Van Hanegem had ook nog wat over E.T. te vertellen.

Gezegend zijn de satirici die een grap zo ver durven door te voeren dat je je eigenlijk niet meer herinnert hoe die ook al weer begonnen was – deze treffer in Makkelijk Scoren zullen we ons nog lang blijven herinneren.