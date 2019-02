Gaslek was vermoedelijk oorzaak voor explosie Den Haag

De explosie waardoor eind januari een pand instortte in Den Haag is vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek. Dat meldt de Haagse politie maandag. Uit onderzoek is gebleken dat de ontploffing waarschijnlijk niet opzettelijk is veroorzaakt.

Op 27 januari vond een forse explosie plaats in een pand in de Haagse Jan van der Heijdenstraat. Verschillende personen raakten bedolven onder het puin van het ingestorte pand. Er vielen tien gewonden, één man ligt volgens persbureau ANP nog steeds in het ziekenhuis.

Na de explosie werden 44 woningen ontruimd in de straat en twee nabijgelegen straten. Drie panden raakten zodanig beschadigd dat ze moesten worden gesloopt.

De politie doet, in samenwerking met het Openbaar Ministerie, verder onderzoek naar de toedracht van het incident. Tot het onderzoek is afgerond, kan zij geen extra informatie geven.