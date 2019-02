Dodental dambreuk Brazilië opgelopen tot 169

Het dodental van de dambreuk van vorige maand in het Braziliaanse Brumadinho is opgelopen tot 169. Dat meldt persbureau Reuters maandag op basis van de autoriteiten van de deelstaat Minas Gerais. Er worden nog 141 mensen vermist. Vermoed wordt dat zij de ramp niet hebben overleefd.

Een dam van het mijnbouwbedrijf Vale brak in januari door waardoor Brumadinho en de omgeving van het stadje overspoeld werden met modder en afval. Kort daarna ontstond de vrees dat een tweede dam zou doorbreken. Honderden bewoners uit de omgeving werden toen geëvacueerd.

Volgens een intern rapport in handen van Reuters was Vale op de hoogte van veiligheidsrisico’s van de doorgebroken dam, zo schreef het persbureau vorige week. Uit onderzoek zou blijken dat de kans dat de dam doorbrak twee keer zo groot was als toegestaan.

In het document zou ook staan dat een doorbraak het bedrijf zo’n 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) zou kosten en de dood van meer dan honderd mensen kon betekenen. Ook zouden negen andere dammen zijn aangemerkt als risicovol. Vale heeft ontkend dat er “bewijs van dreigend gevaar” was.