Delegatie Europees Parlement geweigerd in Venezuela

Een vierkoppige delegatie van het Europese Parlement is maandag de toegang tot Venezuela geweigerd. Dat heeft een van hen, de Nederlandse Europarlementariër Esther de Lange, via Twitter laten weten. De vier moesten na de landing op de luchthaven in Caracas het land weer verlaten.

De delegatie was in het bezit van diplomatieke paspoorten. Ze reisden naar Venezuela op uitnodiging van het Venezolaanse parlement, dat wordt aangevoerd door de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó. Volgens De Lange stond de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van het parlement buiten de luchthaven op de delegatie te wachten.

“Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben”, zegt De Lange op Twitter. “Heel jammer, want we kwamen hier niet om te provoceren maar we kwamen om te kijken hoe het gaat met de medische hulp bij mensen ter plekke en te pleiten om humanitaire steun in het land toe te laten.”

Reactie

Namens het Nederlandse kabinet is er nog geen officiële reactie op het voorval. Ook minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok (VVD) heeft nog niet gereageerd. Minister Ank Bijleveld (Defensie, CDA) reageerde op Twitter wel en noemde het “zorgelijk dat ook de dialoog met Maduro en Venezuela steeds lastiger wordt”.

Guaidó heeft gereageerd op het voorval met de delegatie van het Europees Parlement. Hij laat op Twitter weten “druk te blijven uitoefenen” om “de bezetting te stoppen”.

Nederland erkent samen met 64 landen, onder wie de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en veel Latijns-Amerikaanse landen parlementsvoorzitter Juan Guaidó als interim-president. Rusland, China en Turkije staan achter president Nicolás Maduro.