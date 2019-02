De twee Mona's van ‘Kom hier dat ik u kus’ zijn mooi én triest

Theater Kom hier dat ik u kus door Hummelinck Stuurman Theaterbureau. Gezien: 16/2 Stadsschouwburg, Haarlem. Te zien t/m 25/5. Inl: hummelinckstuurman.nl ●●●●●

Twee Mona’s treden op in de toneelbewerking van de roman Kom hier dat ik u kus (2014) van de Vlaamse schrijfster Griet Op de Beeck. In het boek is hoofdpersoon Mona voortdurend met zichzelf in gesprek: als de ene Mona buigzaam en meelevend is, dan roept de andere Mona haar tot de orde. Het gezin knalt uit elkaar van spanningen. Deze ingreep lijkt op de roemruchte toneelversie van Kees de Jongen uit de jaren zeventig met twee Kezen: dromer én realist. Ook nu werkt het. Kirsten Mulder en Sophie van Winden vormen het tweetal om wie de voorstelling cirkelt. Daarbij lijkt de Mona van Van Winden de onstuimige, terwijl Mulder de bedachtzame vrouw speelt, nadenkend, radeloos – en dat speelt ze prachtig.

We volgen, zoals in het boek, Mona door de jaren heen, als tien-, twintig- en dertigjarige. In de regie van Mirjam Koen neemt de voorstelling grillige wendingen, met sprongen in tijd en speelstijl. Het decor van Tom Schenk toont een volgestouwde woonkamer die danig in verval is. De Mona van Kirsten Mulder wil telkens liefde en begrip geven aan iedereen in haar omgeving, van vader tot stiefmoeder Marie, maar daarbij vlakt ze zichzelf uit.

Dat is het mooie en ook trieste gegeven van deze voorstelling. Oda Spelbos als Marie vormt, ongewild, de katalysator van het drama. Zij komt in plaats van de moeder die omkwam bij een ongeluk. Als Marie zwanger wordt, zijn de tienjarige Mona’s bang dat zij geen aandacht meer krijgen. Ze richten hun boosheid op Marie, ongeleid en soms irrationeel, tot op latere leeftijd. De voorstelling is lang niet altijd even stijlvast en soms op chaotische wijze uitbundig, maar het lot van de beschadigde Mona blijft je bij.