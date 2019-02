Curaçao krijgt verzoek van VS voor verzamelpunt hulp Venezuela

De Verenigde Staten hebben zaterdag een officieel verzoek ingediend bij Curaçao om de luchthaven van Willemstad te gebruiken als logistiek verzamelpunt voor voor hulp naar Venezuela. Dat hebben de autoriteiten op Curaçao zondagavond bekendgemaakt. Volgens Curaçao gaat het om voedsel, medicijnen, water en andere noodzakelijke hulpgoederen. Het land schrijft nog voorwaarden te stellen waaronder het transport kan plaatsvinden.

De regering van Curaçao laat in de verklaring zondagavond weten dat hulporganisaties zelf “zorgdragen voor het transport en de distributie van de nodige hulpgoederen naar en binnen Venezuela”. Dit zou alleen kunnen plaatsvinden “onder vrije omstandigheden, zonder conflictsituaties rond de humanitaire hulp” en dat Curaçao “zich absoluut niet [zal] bemoeien met de politieke situatie in een buurland.”

Vorige week donderdag liet minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) weten dat de Nederlandse regering samen met de autoriteiten op Curaçao besloten hadden om in te gaan op een verzoek van de VS en de zelfverklaarde Venezolaanse interim-president Juan Guaidó het eiland tot logistiek verzamelpunt voor hulp naar Venezuela te maken. Eerder had premier Eugene Rhuggenaath al laten weten bang te zijn represailles van Maduro als het eiland zou gaan fungeren als doorvoercentrum van hulp.

Curaçao laat verder weten “op geen enkele wijze” toe te staan dat er “militair materieel gebruikt wordt om de goederen naar ons eiland te vervoeren om hier op te slaan”.

Venezuela verkeert in crisis en heeft onder meer te kampen met grote tekorten aan voedsel en medicijnen. President Nicolás Maduro weigert tot nu toe buitenlandse humanitaire steun. Hij vindt dat de VS zich op die manier willen bemoeien met de binnenlandse politiek van het land.