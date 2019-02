Britse parlementariërs uiterst kritisch op Facebook, stellen zwaardere regulering voor

Een speciale onderzoekscommissie van het Britse Lagerhuis laat zich in een lijvig rapport uiterst kritisch uit over Facebook. “Bedrijven als Facebook mogen zich niet langer gedragen als ‘digitale gangsters’ in een online wereld”, concludeert de commissie zondag na een breed onderzoek van achttien maanden naar nepnieuws en het verspreiden van desinformatie via sociale mediaplatformen.

Acht mogelijkheden om Facebook aan te pakken: Wat zullen we eens doen met het Facebookbeest?

Vooral Facebook krijgt stevige kritieke in het 108-pagina’s tellende onderzoeksrapport van de Britten, waar ook negen andere landen aan meewerkten. Het rapport gaat in op recente schandalen waarin het sociale medium de hoofdrol speelde, zoals onlangs het Cambridge Analytica-schandaal. Ook de rol van Facebook tijdens het Brexitreferendum werd onderzocht.

Facebook-directeur Mark Zuckerberg krijgt in het rapport persoonlijk kritiek van de Lagerhuisleden. Hij toonde volgens hen minachting door niet in te gaan op diverse uitnodigingen om te komen getuigen. Zuckerberg liet uiteindelijk verstek gaan, en stuurde een andere topman die de vragen niet in detail kon beantwoorden. Dat leidde tot grote onvrede onder de commissieleden.

‘Ethische code’

De parlementariërs doen in het rapport voorstellen die later in de wet vastgelegd moeten worden. Ze adviseren onder meer om de wet te verduidelijken, zodat helder wordt welke content schadelijk en onrechtmatig is en waartegen de sociale mediabedrijven dus op moeten treden.

Ze stellen ook voor om de sociale mediabedrijven anders te categoriseren, ergens tussen platform en uitgever in. “Zo kunnen sociale mediabedrijven zich niet langer verschuilen achter de bewering dat ze alleen een platform zijn en op die manier volhouden dat ze zelf geen verantwoordelijkheid hebben om de inhoud van hun sites te reguleren.”

Daarnaast moet er volgens de commissie een verplicht ethische code komen waarop een onafhankelijk organisatie toezicht houdt. De bewindslieden stellen ook voor om een belasting te gaan heffen op deze bedrijven, waarvan onder meer de toezichthouders versterkt en gefinancierd kunnen worden.

Lees ook: Internationale kritiek op Facebook in hoorzitting

Persoonlijke e-mails

De Digital, Culture, Media and Sport Committee (DCMS) van het Britse Lagerhuis startte haar onderzoek naar sociale mediabedrijven in 2017 na het Cambridge Analytica-schandaal. Daarbij werden gegevens van miljoenen Facebookgebruikers misbruikt om gerichter te adverteren.

Tijdens het onderzoek werden onder meer grote hoeveelheden interne communicatie van het sociale medium gepubliceerd, waaronder persoonlijke e-mails van en naar Mark Zuckerberg. Daaruit bleek dat de topman zelf toestemming verleende om de toegang tot Facebookdata voor sommige ontwikkelaars te beperken. Andere ontwikkelaars kregen juist meer toegang tot data kregen, waarbij het niet altijd duidelijk was of de gebruiker daarvoor toestemming had gegeven, stelde DCMS eerder. De parlementariërs roepen daarom de Britse kartelwaakhond op om te onderzoeken of Facebook er geen “concurrentiebeperkende praktijken” op nahield.

Een vertegenwoordiger van Facebook zegt tegen de Britse krant The Guardian dat het bedrijf “blij is om significant te hebben bijgedragen aan het onderzoek”. Facebook heeft circa 700 vragen van de commissie beantwoord, stelt de woordvoerder. Het bedrijf staat open voor “betekenisvolle regulering”. Facebook wijst daarnaast op recente verbeteringen, waaronder het opleggen van restricties aan het plaatsen van politieke advertenties.