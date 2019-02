Britse marine grijpt in na incident met Spaans oorlogsschip Gibraltar

De Britse marine heeft zondag ingegrepen toen een Spaans oorlogsschip probeerde commerciële schepen uit de haven van Gibraltar te laten varen. De marine daagde het Spaanse schip aan de oostkant van de rots uit, waarop het langzaam uit de kust voer, meldt persbureau Reuters.

De schepen gaven geen gehoor aan het bevel van de Spanjaarden. Een woordvoerder van Gibraltar, Brits overzees gebied in het zuidelijkste puntje van Spanje, sprak van “overlast door dwaze spelletjes”.

Lees meer over ‘ruzie om de rots’: Lijft Spanje straks Gibraltar in? Never

Inzet van ruzie

Al driehonderd jaar is Gibraltar inzet van ruzie tussen het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De strategisch gelegen rots werd in 1713 aan de Britten toegekend bij de Vrede van Utrecht. Bijna 99 procent van de bewoners stemde in 2002 tegen gedeelde Brits-Spaanse soevereiniteit, dus bleef de rots onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Bij het Brexit-referendum stemde bijna 96 procent voor het blijven in de EU.

In 2017 was er ook al een conflict tussen Spanje en Gibraltar. Een Spaans schip voer toen zonder toestemming de territoriale wateren binnen.

Gibraltar heeft circa dertigduizend inwoners, niet meer dan een groot Engelse dorp. Met de naderende Brexit wilde Spanje de rots inlijven, maar daarvan is geen sprake. De Britse regering heeft in oktober toegezegd Spanje te betrekken bij toekomstige beslissingen over het gebied.