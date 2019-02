Bijna alle topclubs spelen op Brabants gras

Het stadion, de stad, de teamgenoten, de trainer, de druk: een hoop zal er komende zomer veranderen als Frenkie de Jong van Ajax naar FC Barcelona verhuist. Maar niet het gras waarop het moet gebeuren. Dat was en blijft Nederlands.

Beide clubs zijn klant bij leverancier van hybride gras Tarkett Sports, het voormalige Desso Sports Systems uit Oss. Net als zo ongeveer de gehele Europese top. Van Juventus tot Atlético Madrid en van Manchester United tot Arsenal: allemaal spelen ze op het Brabantse ‘hybride gras’, een mixvorm van kunstgras en natuurgras.

„Het begon in de jaren tachtig met een soort prijsvraag van voetbalbond KNVB”, zegt operationeel directeur Arthur Brussaard. Op normaal gras kon gemiddeld 200 uur worden gespeeld en dat joeg de clubs op kosten. Of er niet een duurzamer oplossing te bedenken was? Desso kwam met de techniek Grassmaster. Door met machines zo’n 20 miljoen kunststofvezels van zo’n 40 centimeter lang in een ondergrond te injecteren, ertussen gras te zaaien en dat net wat langer te maaien dan het kunstgras, moet de mat steviger zijn en de levensduur verviervoudigd. Brussaard: „Terwijl je in niks merkt dat de ondergrond deels uit kunstgras bestaat.”

Jaren later kwam er weer zo’n vraag, nu van stadiondirecteuren die hun stadion ook wilden verhuren voor popconcerten. Het natuurgras kon zo’n stampende massa niet aan. Of het bedrijf niet een oplossing wist. De oplossing werd Playmaster, oprolbaar hybride gras.

De Johan Cruijff Arena heeft zo’n mat. Ook hier wordt tussen kunstgras natuurgras ingezaaid. Dat wordt vervolgens net onder de bodem afgesneden. „De mat wordt weer opgerold en maximaal één dag in een koelcontainer geplaatst. Vervolgens leg je het weer terug en kan er binnen enkele dagen op gevoetbald worden”, vertelt Brussaard.

Injectiemachines

Tot 2012 had Grassmaster patent op de injectietechniek en was het bedrijf marktleider. Dat is het nog steeds, zij het dat er nu ook Duitse en Britse concurrentie is. „Maar toen Tottenham Hotspur een mat nodig had voor het nieuwe stadion, kwamen ze gewoon weer bij ons uit”, zegt Brussaard. In april moet het Tottenham Hotspur Stadium de deuren openen mét een Grassmaster-veld. De Britse club is één van de zestien Premier League-clubs die hun mat in Oss bestellen.

Afgelopen seizoen kon Grassmaster de injectiemachines nog probleemloos naar het Verenigd Koninkrijk (VK) verplaatsen. Maar vanaf 29 maart zou dat zomaar eens anders kunnen zijn. Zou, benadrukt Brussaard, want niemand weet nog exact hoe de Brexit eruit gaat zien.

In april begint het hoogseizoen in de Europese voetbalveldenbusiness. Als clubs richting zomerstop gaan, rijden in Oss de machines uit. „Dat gaat via een strakke planning. Machines worden door heel Europa vervoerd: van Nederland naar Engeland, Spanje en weer terug naar Nederland bijvoorbeeld”, schetst hij. „Om zo optimaal gebruik te maken van de beperkte tijd die de zomerstop biedt.”

Sta je echter bij de grens stil, dan staat de planning stil en levert dat voor het gehele schema vertraging op. Met grote gevolgen voor de clubs en hun grasverzorger, de groundsman: de eerste competitiewedstrijd die mogelijk niet in eigen stadion gespeeld kan worden. Brussaard: „ Dat een wedstrijd wordt uitgesteld omdat de grasmat niet in orde is, en dat dit groots de krant haalt, is zo ongeveer het ergste wat zo’n groundsman kan overkomen.”

De directeur volgt dan ook nauwlettend het nieuws over de Brexit. „Alles valt of staat met wat er gaat gebeuren. Maar het is behoorlijk stil daar de laatste weken. Daarom zeggen we tegen onze medewerkers: houd rekening met wat je nu nog niet voorziet.”

Hij gelooft niet dat de grens volledig dichtgaat op 29 maart. „Ze voorspellen files van tot 200 kilometer bij de Kanaaltunnel, hè. Maar wij zeggen: je komt vast ooit wel weer eens binnen. Al doe je er dan niet drie dagen over om zo’n injecteermachine op z’n plek te krijgen, maar misschien drie weken.”

Toch kijkt het bedrijf ook naar alternatieven zoals het permanent stallen van machines in het Verenigd Koninkrijk. „Je maakt er de Europese vracht minder flexibel mee, omdat je er aantal machines permanent wegzet, maar je weet in ieder geval zeker dat je de Britse markt kunt bedienen.” Hoe hij dat doet? „Omdat Tarkett vestigingen en partners in het VK heeft, is opslagruimte geen probleem. We maken daarnaast afspraken met logistieke partijen. Bedrijven die ervaring hebben met douanezaken moeten voor ons de logistiek in het VK gaan regelen. Onze wereldwijde zeevracht hebben we al bij dat soort partijen ondergebracht.”

WK 2022 in Qatar

Grasmatmaker Vijftig hybride grasvelden in 2018

De Franse vloerspecialist Tarkett nam in 2015 Desso Sports Systems, de ontwikkelaar van Grass- en Playmaster, over. Het bedrijf in Oss opereert onder een nieuwe naam, Tarkett Sports. In het hoogseizoen (april - september) werken er 45 mensen, in het laagseizoen 25. In 2018 werd er voor 563 miljoen euro aan producten verkocht. Winstcijfers zijn niet bekend. In 2018 legde Tarkett Sports vijftig hybride grasvelden aan.

Want of het nou gaat om Japan, Nieuw-Zeeland of Koeweit: over de gehele wereld spelen ze op Grassmaster-velden. Zoals over drie jaar bij het WK voetbal in het woestijnzand van Qatar.

Bij het aanleggen van een veld in het Midden-Oosten – hij wil niet zeggen waar precies – bleek de ondergrond niet uit het juiste zand te bestaan. Te veel stenen, waardoor de kunstgrasgaren kapotgingen bij injectie. Een probleem: binnen zes dagen moest er een nieuwe onderbouw liggen. „Maar ja, er is daar genoeg zand. Dus is iemand van ons urenlang door de woestijn gaan rijden, op zoek naar het juiste zand. Toen dat gevonden was, was het zo gepiept. Lijntjes met de overheid bleken ineens héél kort.”

De grootste uitdaging straks in Qatar? Het onderhoud van de velden in de zonnige woestijn. Ongetwijfeld komen de eigen groundsmen, die Tarkett Sports in dienst heeft en die clubs adviseren voer het onderhoud van de matten, naar Qatar. Kennis hebben ze zeker: ze werkten al op roemruchte plekken als San Siro (AC Milan) en Highbury (Arsenal). Brussaard: „Je kunt er nog zo’n mooie mat neerleggen, zonder het juiste onderhoud is -ie niks waard.”

Correctie (18-02): in een eerdere versie van dit artikel meldden we dat het WK 2022 plaatsvindt in Dubai. Dat moet Qatar zijn.