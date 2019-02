Amateurfotografie in Rijksmuseum

Mattie Boom, conservator Fotografie van het Rijksmuseum, onderzocht de afgelopen jaren honderden foto’s voor haar promotieonderzoek naar de opkomst van amateurfotografie in Nederland. Wat haar opviel was hoezeer dit de opmaat bleek naar de moderne, hedendaagse fotografie. "De statische, visuele cultuur werd dynamisch. De stad, de straat, de alledaagse werkelijkheid werden gefotografeerd in een rauwe, realistische stijl. Voortaan was je je eigen regisseur en kon je zelf bepalen hoe je je leven in beeld wilde brengen." Haar bevindingen zijn vanaf 15 februari te zien in de tentoonstelling 'Iedereen Fotografeert' in het Rijksmuseum Amsterdam.