‘Al mijn spaargeld zit in mijn galerie’

IN

‘Het was bij mij niet zo van: ‘Goh, laat ik eens een galerie beginnen.’ Maar ik wilde de dingen waar ik de afgelopen jaren in ben gegroeid wel bij elkaar brengen. Ik werkte in de modewereld, assisteerde een brand identity-deskundige, was curator en geef daarnaast nog steeds les in modegeschiedenis. Ik geloof dat je na vijf jaar goed wordt in een beroep en bij mij was dat mode en fotografie, die wil ik een plek middenin de kunsten geven.

„Galerie Lauwer is niet traditioneel, soms zijn er yogalessen en de site heeft een koopknop. De meeste galeries hebben dat niet – je moet langskomen, het is een ons-kent-ons-sfeertje. Ik wil het juist minder mysterieus maken. Als jij een fantastisch werk ziet en erdoor geraakt wordt mag je het kopen, laten we daar niet spastisch over doen. De prijzen beginnen bij 300 euro, dat is evenveel als een nieuwe winterjas. Sta je ervoor open, dan kun je er een leven lang van genieten.

„Kunst zou een linkse hobby zijn, maar het is juist eeuwenlang de bedoeling geweest dat het schoonheid bracht. Geen oppervlakkige schoonheid, maar schoonheid als versterking van het leven, waar al het goede en kwade inzit.

„Ik heb absoluut geen verkoop-target en smeer niemand wat aan. Ik zou er een leuk dansje omheen kunnen doen maar dat forceren werkt niet, kunst doet iets met je of niet. Na een jaar ga ik kijken hoe ik er financieel voorsta.”

UIT

‘Om de galerie op te richten heb ik geld geleend van mijn ouders en al mijn spaargeld erin gestopt. Qua geld is het moeilijk een plan te maken, de behoefte aan wat ik verkoop is niet goed meetbaar. Ik heb een bepaald budget van het bedrag dat ik leende en ik zorg ervoor dat ik het daarmee red. Grote kunstbeurzen als Art Rotterdam sla ik nog over, om de huur van de stand eruit te halen móet je voor duizenden euro’s verkopen.

„Met mijn man woon ik in een koophuis. We hebben gemeenschappelijke rekeningen, maar hij heeft een stabiele baan in de IT dus neemt iets meer voor zijn rekening. We hebben een Italiaanse waterhond, Chouffe, die gaat elke maandag naar de hondencrèche en op zondag laten we hem uit bij de Wassenaarse slag. Samen zijn we als een gezin.

„Qua kleding hou ik van bijzondere en duurzame labels. Ooit ondertekende ik de belofte van kunstenaar Arne Hendriks dat ik altijd zou opletten waar mijn kleding vandaan komt. Mijn favoriete ontwerper is Hussein Chalayan, maar helaas ligt zijn mode buiten mijn budget.

„Een keer per jaar eten mijn man en ik bij een sterrenrestaurant, dan letten we even niet op de prijs. De laatste keer was bij Parkheuvel in Rotterdam. Eens per twee jaar gaan we op vakantie. Ik heb ontdekt dat ik introvert ben dus ver en vaak reizen hoeft van mij niet zo.”