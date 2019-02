Akkoord over terugtrekken troepen Jemenitische havenstad Hodeida

Afgevaardigden van de Jemenitische regering en de Houthi-rebellen hebben een eerste akkoord gesloten over het terugtrekken van de troepen uit de havenstad Hodeida. Dat schrijven de Verenigde Naties zondag in een verklaring. Het akkoord is een eerste stap binnen het in december gesloten vredesbestand tussen de strijdende partijen. De havenstad speelt een belangrijke rol in de toevoer van hulpgoederen.

In deze eerste fase is afgesproken dat de Houthi’s zich niet alleen zullen terugtrekken uit Hodeida maar ook uit de havensteden Saleef en Ras Isa. De troepen van de Jemenitische regering, die worden gesteund door een coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië, trekken zich terug uit het oostelijke deel van Hodeida. De havenstad is nu nog grotendeels in handen van de Houthi’s.

Gevechten

In Hodeida woedden ernstige gevechten, tot in december een staakt-het-vuren werd gesloten. In het vredesbestand werd afgesproken dat de strijdende partijen zich zouden terugtrekken uit Hodeida. Een waarnemingsmissie van de VN moest zorgen dat het bestand wordt nageleefd.

Maar het vredesbestand bleek broos. De troepen van de Jemenitische regering en de Houthi’s trokken zich niet terug en de twee partijen bleven elkaar met regelmaat bestoken. De Nederlandse generaal buiten dienst Patrick Cammaert leidde de waarnemingsmissie van VN maar werd eind januari opgevolgd door de Deense generaal Michael Anker Lollesgaard.

Na het voeren van nieuwe gesprekken zijn de strijdende partijen het zondag op grote lijnen ook eens geworden over de tweede fase van het vredesakkoord, aldus de VN. In deze fase zouden de troepen zich terugtrekken uit de gehele provincie Hodeida. Hierover moeten de partijen nog afspraken maken. De VN hoopt binnen een week een akkoord hierover te hebben gesloten.

Het staakt-het-vuren in Hodeida is van groot belang. Via de havenstad komt ongeveer 70 procent van voedsel en humanitaire hulp het land binnen en Jemen kampt met ernstige voedseltekorten. Naar schatting zijn 22 van de 29 miljoen inwoners afhankelijk van hulp. Hulporganisatie Save The Children schatte vorig jaar november dat sinds het begin van de oorlog in 2015 in totaal 85.000 kinderen zijn omgekomen als gevolg van ondervoeding.