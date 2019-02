Witte eieren! Voor Hollandse prijzen!

Het is pas half vier in de middag, maar het is druk in de Albert Heijn. Ouders hebben hun kinderen uit school meegenomen, anderen zoeken na hun werk avondeten bij elkaar. De klassieke blauwe winkelkarretjes in de gangpaden, BONUS op grote oranje borden, gratis koffie en een uitgebreide pindakaaskeuze in de schappen, zelfs de geur is als in elke andere Albert Heijn.

Met één verschil: deze Albert Heijn staat in Wemmel, Vlaanderen, net buiten Brussel. ‘Een verrassend assortiment voor Hollandse prijzen’, kondigt een poster buiten de winkel daarom aan in het Nederlands én in het Frans.

Deze week valt het nog mee, vertelt manager Frank Hofland, die een Nederlander blijkt te zijn. Zijn winkel is een jaar open, maar vorige week was het drukker dan ooit, net als in veel andere Albert Heijns in het land. In een veelbesproken actie waarbij klanten één product konden kopen en er twee gratis kregen, gingen de actieproducten in meerdere Albert Heijns op – tot grote ontevredenheid van koopjesjagers die de boot misten. Deze week is de winkel teruggeschakeld naar reguliere 1+1-gratis-acties, maar hij merkt nog altijd dat er meer klanten op zijn winkel afkomen, vertelt Hofland.

In 2016 gingen het Belgische Delhaize en het Nederlandse Ahold, moederbedrijf van Albert Heijn, samen. Albert Heijn, al vijf jaar eerder neergestreken in België en flink aan het groeien, zou mogelijk uit het land verdwijnen, was destijds het idee. Supermarkt Delhaize zou door de extra concurrentie geraakt kunnen worden, en dus zouden de Albert Heijn-winkels opgaan in de Belgische supermarktketen. Maar begin dit jaar veranderde dat standpunt: Albert Heijn blijft in België, kondigde Ahold Delhaize aan.

Formules bijten niet

Sterker nog: de komende drie jaar wil het moederbedrijf het aantal winkels verdubbelen. De formules van de twee supermarkten bijten elkaar uiteindelijk toch niet, gelooft Ahold Delhaize nu. Delhaize trekt een publiek dat gericht is op kwaliteit. Albert Heijn heeft in België een ander uitgangspunt: een alternatief assortiment voor ‘Nederlandse’, goedkopere prijzen.

Een duidelijk prijsverschil. Driemaal dezelfde boodschappen, gedaan in Delhaize in Brussel, Albert Heijn in Wemmel (België) en Albert Heijn in Amsterdam.

Sindsdien is Albert Heijn weer volop bezig de aandacht te trekken. Niet alleen met de 1+2-actie, maar ook zoals een week daarvoor, met extreem goedkope melk. Ikram El Achkar (27) is er wel voor te porren: „Ik ben Hollander, al woon ik hier al sinds mijn vijftiende, en ga altijd naar de Albert Heijn. Ze zijn leuker, hebben Hollandse producten die ik elders niet vind, en zijn soms ook goedkoper.”

Marina Mertens kwam vooral uit nieuwsgierigheid naar de winkel, samen met haar dochter Kathleen Ekelson. Ze werken respectievelijk bij Carrefour en Delhaize en kunnen daar met werknemerskorting winkelen, maar goed, nu ze hier toch zijn: „Ik wil die shampoo hebben”, zegt Mertens tegen een supermarktmedewerker terwijl ze het product in de kortingsfolder aanwijst. „Veel producten liggen niet meer in het schap”, legt ze uit.

Bij supermarkt Delhaize, een paar honderd meter verderop, zegt de Albert Heijn de klanten niet zoveel. Davy Courteaux (30) komt hier al zijn hele leven, vertelt hij terwijl hij alvast een hapje van zijn verse stokbrood neemt. Hij kent haast iedereen hier persoonlijk. „Het is hier vers, van goede kwaliteit, er is genoeg ruimte. Het is niet vies als bij sommige andere winkels.”

Ook de 57-jarige Dina Parentini komt er vooral voor de verse groenten en fruit en de veelheid aan keuze. „Ik betaal liever een beetje meer voor een hogere kwaliteit.” Wil ze goedkoop inkopen, dan gaat ze naar de Colruyt.

Waar Albert Heijn in Nederland een duidelijk imago heeft, moet dat in België nog wat groeien. Albert Heijn wil concurreren met supermarktketen Colruyt, die belooft lokaal de laagste prijzen aan te bieden. Toch komen veel klanten in Wemmel niet voor de ‘Hollandse’ prijzen naar de Albert Heijn. „Ze hebben hier witte eieren, die hebben wij niet. En allerlei soorten muizenstrontjes [hagelslag, red.]”, vertellen moeder en dochter Mertens en Ekelson enthousiast.

Er zijn al zo veel ketens

Ook het echtpaar Annemie Geeurickx en Marcel Elsoch komt hier voor het eerst „uit nieuwsgierigheid voor de andere producten”. Maar goedkoop? Dat is ze niet zo opgevallen. Daarvoor gaan ze altijd naar Colruyt. De 1+2-actie van Albert Heijn vonden ze zelfs „een beetje raar”. Extreem lage prijzen zouden voor onredelijke druk op leveranciers kunnen zorgen.

Mertens ziet, als supermarktmedewerker bij Carrefour, nu al de gevolgen van de uitbreiding van Albert Heijn. „Ze trekken veel mensen met hun lage prijzen, terwijl er in België al zo veel supermarktketens zijn. Dat merken wij nu al, er hebben al supermarkten moeten sluiten.”

En dan moet de Jumbo later dit jaar nog komen.