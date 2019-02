Weet ASR opnieuw aan de verwachtingen te tippen?

Rapper Sticks en het meisje met de rode paardenstaart staan tegenover elkaar als in een curieuze rap-battle, het ASR-logo op de achtergrond. De voormalige MC van Opgezwolle laat het in de reclamespot al rappend lijken alsof ASR om meer draait dan winst maken alleen. Resultaat: de verzekeraar ‘won’ er de Loden Loekie voor meest tenenkrommende reclame van het jaar mee.

Toch zijn de aandeelhouders sinds de beursgang in 2016 allesbehalve geïrriteerd als ze aan ASR denken. De verzekeraar groeide uit tot de vierde van Nederland en boekte keer op keer goede cijfers. De afgelopen jaren presenteerde de Utrechtse onderneming zich als heuse overnamemachine, die groeide door kleine en middelgrote verzekeraars in te lijven. Zo werd in 2017 de Nederlandse tak van Generali overgenomen, en werd in december branchegenoot Loyalis ingelijfd. ASR, voormalig onderdeel van het genationaliseerde Fortis, is sinds 2017 weer geheel in private handen. Het biedt onder meer verzekeringen aan onder de merken Ditzo, De Amersfoortse en het eigen ASR.

De vele overnames zijn typerend voor de huidige verzekeringsmarkt zegt Rob Labadie, adviseur bij vermogensbeheerder Momentum Capital. „De grote vraag is: waar kun je als verzekeraar nog geld mee verdienen? Met het huidige klimaat van lage rente kiest niemand meer voor een lijfrentepolis of een levensverzekering, dus daar haal je niet veel meer mee op. Logische vervolgstap is dat je dan gaat kijken naar overnames, zodat je kosten kunt drukken.” Daarnaast jaagt strengere financiële regelgeving vooral de kleine verzekeraars op kosten, die ze door hun omvang moeilijk kunnen dragen. Dit maakt ze geschikte overnamekandidaten voor grotere spelers als Aegon, NN en ASR.

Een vaak genoemde hoofdprijs is de van oorsprong Nederlandse verzekeraar Vivat. De voormalige dochter van Reaal is momenteel in handen van het Chinese Anbang, maar staat in de etalage wegens problemen met de Chinese toezichthouder. Wat betreft omvang overschaduwt een eventuele overname van Vivat (omzet 2,8 miljard euro in 2017) die van Generali (2016: 379 miljoen) en Loyalis (335 miljoen). Een overname van Vivat, dat de merken Zwitserleven en Reaal uitbaat, zou volgens analist Robin van den Broek van Mediobanca niet onlogisch zijn. „In principe kan ASR ook prima verder zonder Vivat, maar net als alle andere spelers zit ASR met krimpende boeken. Het zou ze niet slecht uitkomen.” Vivat verschilt volgens Van den Broek van de eerdere veroveringen van ASR. „Het is echt een grote vis. Zelf omschreef ASR Vivat als ‘geen must-have’, maar ik zou zeggen dat ze het beter ‘more than nice to have’ konden noemen.” Er zijn meer kapers op de kust voor Vivat. Zo liet Aegon al weten samen met durfinvesteerders een bod te willen doen. Ook het Duitse Allianz zou geïnteresseerd zijn. Adviseur Rob Labadie noemt het een blunder als ASR Vivat zou laten lopen. „Ze zeggen wel eens: het huis van je buurman komt maar één keer te koop.”

Woensdag publiceert ASR de cijfers over het boekjaar 2018, waarbij twee op de drie analisten houd- of koopadviezen geven en dus uitgaan van goede cijfers. Zo ook analist Robin van den Broek. „Sinds de beursgang verraste ASR telkens door met betere cijfers te komen dan gedacht. De verwachting is dat ze deze reeks proberen voort te zetten.” Naast de gebruikelijke resultaten let Van den Broek ook op het dividend. ASR heeft als doel om tussen de 45 en 55 procent van het operationeel resultaat als dividend uit te keren aan aandeelhouders. „Dat dividend blijft dicht tegen de ondergrens”, aldus Van den Broek. „Als je verderop in het jaar wellicht een overname zou willen doen, heb je je geld nog hard nodig.”