‘Turkije arresteert drie Nederlandse IS-verdachten’

De Turkse politie heeft bij een antiterreuroperatie in de noordwestelijke stad Bursa in Turkije vier verdachten gearresteerd, onder wie mogelijk drie Nederlanders. Twee verdachten stonden op een internationale opsporingslijst van Interpol. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon dit niet direct bevestigen.

De vier personen worden volgens de Turkse autoriteiten verdacht van betrokkenheid bij terreurgroep Islamitische Staat (IS). Het zou gaan om twee vrouwen en twee mannen. De vrouwen hadden bij hun aanhouding valse identiteitspapieren bij zich, maar bleken een Nederlands-Marokkaanse achtergrond te hebben, meldt Anadolu. Een van de twee mannen is Nederlands, maar komt oorspronkelijk uit Irak. De vierde verdachte is een Irakees.

Inlichtingendienst AIVD schat dat er sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië in 2011 ongeveer 310 Nederlanders zijn uitgereisd naar Syrië en Irak. Een derde van hen is volgens de AIVD vrouw. Een deel is tijdens de oorlog om het leven gekomen, 55 mensen mensen zijn teruggekeerd. Naar schatting zijn er nog ongeveer 135 Nederlandse IS-strijders in Syrië en Irak. Mogelijk bevinden sommigen van hen zich ook in Turkije.