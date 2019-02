‘Synonymes’ verrassende winnaar van Gouden Beer op filmfestival Berlijn

De Franse film Synonymes van regisseur Nadav Lapid is de verrassende winnaar van de Gouden Beer van het filmfestival van Berlijn. De film is het relaas van de Israëlische twintiger Yoav, die zijn vaderland beu is en zichzelf opnieuw wil uitvinden door neer te strijken in Parijs. Hij weigert nog langer Hebreeuws te spreken en trekt gewapend met een Frans woordenboek door de stad.

Met Synonymes heeft de jury onder leiding van de Franse filmster Juliette Binoche gekozen voor een film die in Berlijn de meningen verdeelde. Bij de eerste persvertoning van Synonymes in Berlijn klonk na afloop zowel boegeroep als begeesterd applaus. Volgens sommigen is de film onuitstaanbaar zelfgenoegzaam en pretentieus, maar anderen zien er juist vitale, expressieve cinema in, met een opmerkelijk intensieve hoofdrol voor debutant Tom Mercier. Nu Synonymes is bekroond met de hoofdprijs in Berlijn, zal die discussie nog wel even aanhouden.

De jury van Binoche liet ook de tweede prijs (de Zilveren beer) naar een Franse film gaan. In het docudrama Grâce à dieu volgt veteraan François Ozon een drietal slachtoffers van een pedofiele priester in Lyon, die zich verenigen in een actiegroep. De film is gebaseerd op een in Frankrijk geruchtmakende zaak rond priester Bernard Preynat. Hij wordt beschuldigd van zeventig gevallen van seksueel misbruik.

De Alfred Bauer Preis voor vernieuwende cinema (de derde prijs) ging naar Systemsprenger van Nora Fingscheidt: een snijdend portret van een onhandelbaar meisje, dat zowel haar moeder als hulpverleners tot wanhoop drijft. De prijs voor de beste regisseur ging naar Angela Schanalec voor haar experimentele en poëtische Ich war zuhause, aber.

De winnaars van de prijzen voor beste acteur en de beste actrice waren te zien in dezelfde film. In het epische So Long, My Son van regisseur Wang Xiaoshuai spelen Wang Jingchun en Yong Mei een getrouwd stel, dat na het verlies van hun zoon de gevolgen moet ondergaan van de wrede één-kindpolitiek in China.