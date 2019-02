Soullegende Booker T. Jones rukt de ziel uit klassiekers

Misschien mag Booker T. Jones als producer van ‘Ain't No Sunshine’ doen met het liedje van Bill Withers wat hij wil, maar dat is geen vrijbrief om op een vrijdagavond de ziel uit de klassieker te rukken en het dood te laten bloeden in een Utrechtse popzaal. En wat ‘Hey Joe’ en ‘Purple Rain’ hadden misdaan om net zo'n behandeling te krijgen, bleef ook gissen. Wel was zonneklaar dat Jones’ rondje covers nauwelijks het niveau van een toeristenbluesclub ontsteeg.

Organist Booker T. Jones is grondlegger van het Memphis soulgeluid. Zijn legendarische Booker T. & The M.G.’s. vormde de huisband van soullabel Stax en maakte talloze eigen composities met Jones’ gospel en bluesachtige Hammond-spel als voornaamste kenmerk. Ook na de soulvolle jaren zestig bleef Jones zich als producer, schrijver en muzikant bemoeien met hoogtepunten uit de popgeschiedenis. Maar dat alles komt er op het podium niet meer uit, althans niet met deze band.

Zolang hij het bij zijn instrumentale hits hield was het geen ramp. Sterker nog, bij zijn grootste hit ‘Green Onions’ was even de magie te voelen van de meester aan het werk. Hij schreef het op zijn zeventiende, in 1962, en het nummer is nog altijd onverwoestbaar. Nou had de drummer niet per se hoeven rappen over de vijftig jaar oude soulbeat van ‘Hip Hug Her’, maar met Jones achter het orgel, bleef de band op veilig terrein. Maar regelmatig wilde Jones ook zingen, de liedjes van anderen dus.

Dat kon nog bij ‘Born Under A Bad Sign’ dat hij zelf voor bluesman Albert King schreef, mede omdat de gitarist van de band, zijn zoon Ted Jones, wel raad weet met de blues. Maar daarna volgde een reeks tenenkrommende covers. Tussendoor vertelde Jones anekdotes over zijn ontmoetingen en werk met Bob Dylan, The Beatles en Jimi Hendrix. Hij dook de afgelopen jaren in zijn verleden omdat hij werkt aan een boek. Een goede keuze, want op papier blijft de legende waarschijnlijk beter overeind dan op het podium.