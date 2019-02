Schippers is opgebloeid na terugkeer bij Bennema

„Zó, wat een belangstelling.” Dafne Schippers veinst verbazing als ze na haar negende Nederlandse indoortitel op de 60 meter in een fuik van journalisten loopt. Haar geschiedenis wekt brede interesse. En dat weet ze, helemaal nu ze van trainer is veranderd. Opvallend verschil met de twee voorgaande jaren: de atlete is blijmoedig en stroomt over van positivisme.

De terugkeer bij haar oude, vertrouwde coach Bart Bennema doet de 26-jarige sprintster zichtbaar goed. Dafne is weer de oude Schippers, die ontspannen haar races afwerkt en naderhand opgewekt toelichting geeft. De tijden corresponderen nog niet met haar kwaliteiten, maar dat vereist geduld, weet ze. Komt wel, simpelweg omdat die tweede, natuurlijke versnelling er weer aan komt. Dat voelt ze. En het herstelt haar zelfvertrouwen, dat na twee magere jaren was weggeëbd.

Die tweede versnelling, die tempoverhoging op weg naar de finish, heeft Dafne Schippers groot gemaakt. Het bracht haar in 2015 in Beijing de wereldtitel op de 200 meter in de onwaarschijnlijk snelle tijd van 21,63 seconden, nog steeds de derde tijd ooit gelopen. Een gave die weinig sprinters hebben en waarmee Schippers haar wat minder explosieve start kan compenseren.

Geen olympische bekroning

Nadat het vervolgjaar 2016 niet de gehoopte, olympische bekroning had gebracht wegens een liesblessure op de Spelen in Rio de Janeiro, besloot Schippers van coach te wisselen. Bennema werd na acht jaar ingeruild voor de Amerikaan Rana Reider. Tijd voor een volgende stap, vond ze.

Het was niet haar gelukkigste keus, moet Schippers achteraf erkennen. Reider propageerde kracht boven souplesse, vooral om haar competitief op de 100 meter te maken. Het gevolg: toegenomen spiermassa en een ander ritme in haar passen. Maar harder lopen, ho maar. En waar was die fameuze tweede versnelling, haar grote wapen? Verdwenen, verdrongen door kracht.

De samenvatting na twee jaar Reider: Schippers ontevreden en de Atletiekunie ontevreden. De harde evaluatie met de Amerikaanse coach, die wellicht tot een breuk met de sprintster zou hebben geleid, heeft hoofdcoach Charles van Commenée nooit kunnen houden vanwege Reiders overhaaste terugkeer – om persoonlijke redenen – naar zijn familie in Florida. Voor hem misschien maar goed ook.

Het abrupte afscheid van haar coach dreef Schippers terug in de armen van Bennema. Wie anders zou haar kunnen trainen? Wie anders kan op haar niveau werken? En wie anders voelt haar beter aan? En zie, na veertien weken is Schippers opgebloeid en zijn de tekenen van haar oude, vermaarde niveau weer zichtbaar.

Dafne Schippers oefent haar start in Apeldoorn. Foto Olaf Kraak/ANP

Deelt Bennema die mening? Ja, bevestigt de coach, die na wedstrijden in Karslruhe, Madrid en Apeldoorn ziet „dat die laatste meters er weer op beginnen te lijken”. Evenals Schippers, die spreekt van „de terugkeer naar mijn oude looppatroon”. Bennema merkt verder dat de atlete goed in haar vel zit en veelvuldig lacht. „Kort samengevat en zwart-wit gesteld: het gaat heel goed”, zegt de coach met een brede lach.

Volledige reset

Maar er is nog veel werk te verrichten, want Bennema moet Schippers volledig resetten. Omdat hij andere opvattingen heeft over coachen dan collega Reider. Waar de Amerikaan de harde training propageert, is Bennema meer van de afstemming, de finetuning. Waar Reider kiest voor de harde training is een van Bennema’s principes: less is more. Heel duidelijk: „Ik weet van oudsher hoe ik haar fit krijg, dat ga ik echt niet veranderen.”

Dat merkte Schippers vooral tijdens de recente trainingsstage in Zuid-Afrika. „Daar zei Dafne na afloop: ‘Ik ben helemaal niet kapot, zoals ik de laatste twee jaar na elke stageperiode was.’ Nou, dat is precies zoals ik het hebben wil. Om te kunnen presteren, moet ze fris terugkomen. Anders moet je drie weken herstellen voordat er iets uitkomt. En dat wil ik niet”, zegt Bennema, die dat spelen met intensiteit noemt.

Maar krijgt de coach ook Schippers’ tweede versnelling terug? Zonder een garantie af te geven, verwacht hij van wel. Zit ’m vooral in haar onderbenen, verduidelijkt Bennema. „Die moeten ontspannen blijven, niet een korte, maar een lange beweging maken om dan hard de grond te raken. Zo krijg je een langere pas en ga je sneller.”

Juist die techniek is nog geen automatisme, zegt Schippers in Apeldoorn. „Ik val in wedstrijden nog te vaak teug in oude patronen. Die tweede versnelling ligt in het verlengde van een goede start en die twee aspecten komen nog niet bij elkaar. Ik kan nog niet die topsnelheid ontwikkelen.”

Dafne Schippers wint de 60 meter op de NK indoor. Foto OLAF KRAAK/ANP

Bennema verdeelt zijn aandacht

Of de samenwerking weer als vanouds is? Enerzijds wel, omdat Bennema en Schippers elkaar door een door kennen. Anderzijds niet, omdat beiden professioneler zijn geworden. „Voorheen was ik vrijwel alleen met Dafne bezig, nu werk ik met een grote groep atleten”, zegt Bennema. „Ik moet mijn aandacht verdelen. Destijds was ik overal bij, moest ik alles initiëren. Nu niet meer. Dafne is volwassen geworden en regelt zelf haar afspraken.”

En voor Schippers? Bij haar is het oude gevoel sterker aanwezig. „Omdat Bart precies weet wat ik nodig heb.”

Er is van alles te zeggen over de hernieuwde samenwerking, maar volgens Bennema was een periode zonder elkaar ook wel goed. Al was het maar voor de afwisseling. „Ga maar eens acht jaar op elkaars lip zitten. Dan is het ook wel een keer klaar. En dat was tussen ons ook zo. Ja, even geen Dafne was toen wel zo prettig. En voor haar: even geen Bart meer.”