Rapper Bizzey toont zich de koning van de vunzigheid

Het zijn van die vragen die iedereen zichzelf weleens stelt; wat zou Jezus doen als hij terugkwam op aarde? Hoe zou hij zijn dag invullen? Als we artiest Bizzey mogen geloven zou hij zich omringen met de populairste Nederlandse rappers, vlammenwerpers, danseressen én zo’n zevenduizend aanhangers. Onder de titel ‘What would Jesus do?’ werd de eenmalige en uitverkochte show in AFAS Live van Bizzey, hét hitkanon van Nederland, een grootse aangelegenheid waarin het tempo moordend hoog lag.

In het clubcircuit treedt de rapper meestal een uur of een half uur op met een dj-set, waarin hij zelf zijn muziek draait en af en toe meerapt met de schunnige teksten. Juist die combinatie – de exotische ritmes van diverse tropische genres en vunzige inhoud – bleken de afgelopen jaren een hitformule waarmee de Amersfoorter continu bepalend was in het muzieklandschap. Traag, een nummer met inmiddels 163 miljoen weergaven op YouTube alleen, zorgde ervoor dat hij in een jaar tijd driehonderd van zulke snelle clubshows speelde.

De eenmalige show was wel een regulier popconcert. De voormalig mc van Yellow Claw daalde af uit het plafond als een Jezus aan het kruis. Boven het podium hingen drie gigantische led-schermen en er was een grote, brede trap gebouwd. De vertoonde visuals en videoclips waren prachtig en overdonderend, net als de kleurrijke lichtshow. Uit alles in deze show sprak zorg voor details. Bizzey had uitgepakt. Maar ook muzikaal wilde hij verrassen. „Ik heb veel gasten meegenomen,” riep hij, „en ik ga nieuwe muziek voor jullie spelen.” Op zijn gezicht stond een permanente grijns van trots.

Van het enorme aantal artiesten waarmee hij de afgelopen drie jaar samenwerkte, kwamen er inderdaad genoeg langs. R&b-zanger Jayh, labelgenoten Jonna Fraser en Hef en populaire hitmakers als Frenna en Boef bijvoorbeeld. Vaak duurde een gastbijdrage niet langer dan anderhalve minuut. Zo bleef Bizzey het stralende middelpunt.

Nadat een jong meisje op het scherm de woorden „Ik wil je laten komen net als toen” mee had gezongen, vond Bizzey dat het nog wel iets dubbelzinniger kon. En dus voegde Josylvio en producer Yung Felix zich bij hem voor Badman Ollo: „Hier wordt gepusht, hier wordt ge...” Het publiek, overwegend vrouwelijk, maakte de zin af met een collectieve kreun.

Met vooruitstrevende muziek als trage dembow en snellere reggaeton, allemaal gedraaid en waar nodig vakkundig gemixt door de Amsterdamse DJ Abstract, pakte Bizzey het gretige publiek in. Er werd hitsig gedanst en de temperatuur steeg. Zijn grote liefde kreeg ook een momentje. Tijdens een langzame ballade verloor hij zijn wederhelft op het balkon niet uit het oog. Bizzey kan trage urban laten klinken als zwoele nachtclub-jazz.

Met de met bas opgepompte Braziliaanse baile funk van Challas en een laatste surprise-optreden van Poke zwaaide hij af. Als Bizzey zo blijft voorlopen op de rest van muziekmakend Nederland kan hij van ‘What would Jesus do?’ prima een jaarlijks terugkerend evenement maken. Als Jezus zijn voorbeeld volgt, kan hij rekenen op een anderhalf uur durend spektakel hier beneden.