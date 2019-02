Jasper van der Veen overtuigende winnaar Leids Cabaret Festival

Jasper van der Veen was zaterdagavond de overtuigende winnaar van de jury- en publieksprijs op de 41ste editie van het Leids Cabaret Festival. De andere twee finalisten, Gavin Reijnders en Senne Guns, gingen met lege handen naar huis.

Stand-upcomedian Van der Veen (31) speelde een energiek en scherp programma, waarmee hij de lachers meteen op zijn hand had. De jury noemde hem een „zeldzaam podiumbeest” en prees hem voor zijn soepele spel en zijn sterke grappen over de actualiteit.

Van der Veen maakte vooral indruk met zijn conference over klimaatspijbelaars. Een verkeerd woord, zo stelde hij scherp, waarmee demonstreren voor het klimaat geframed wordt als een lekker dagje vrij. Van der Veen zette het activisme van jongeren af tegen de passiviteit van zijn eigen linkse generatiegenoten, vooral bezig met huizen kopen en koffiebarretjes bezoeken. Hiermee leverde Van der Veen niet alleen intelligente maatschappijkritiek, maar schetste hij ook een kritisch portret van zijn eigen generatie.

Presentator Dolf Jansen zei het opvallende gebrek aan diversiteit in de finale te betreuren. Maar hij benadrukte dat er wel een aantal „talentvolle vrouwen” in eerdere rondes stonden. Jammer dat Jansen dit liet volgen door een aantal pijnlijke grappen over vrouwen.

Enige diversiteit kwam van Gavin Reijnders (21), die de avond opende met een intrigerend programma over zijn homoseksualiteit. Met zijn grote tuinbroek en kleine gitaartje deed Reijnders denken aan een jonge Brigitte Kaandorp. Reijnders had duidelijk weinig podiumervaring en dat rekende ook de jury hem aan. De jury prees wel zijn liedjes en zijn fantastische imitatie van de rituelen waarmee heteromannen elkaar begroeten.

De Vlaming Senne Guns (33) bracht een programma dat muzikaal en speltechnisch virtuoos uitgevoerd werd, maar inhoudelijk weinig te beduiden had. Met zijn bevreemdende grappen over wasmachines die met „muilvocht” gestimuleerd moeten worden, zou hij kunnen worden aangezien voor een Vlaamse absurdist in de lijn van Wim Helsen. Maar daarvoor was zijn programma, dat eindigde met het voorspelen van popsongs waar je goed seks op kunt hebben, te conventioneel. Niettemin zag de jury in hem „een groot talent”.

Dit jaar werd voor het eerst een Studentenjuryprijs uitgereikt aan één van de acht festivaldeelnemers, mogelijk gemaakt door een donatie van cabaretier Jochem Myjer. De prijs ter waarde van 1000 euro werd gewonnen door het duo Vlamousse (Brigitte van Bakel en Maya van As). Zo kregen er dus tóch nog twee vrouwen enige aandacht.

