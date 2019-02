Gebruiksaanwijzing na een eigen doelpunt

Doe op het moment dat de bal over de lijn is even niets. Blijf staan als je staat, blijf liggen als je ligt. Geef iedereen en vooral jezelf de tijd om aan het idee te wennen dat er een eigen doelpunt is gemaakt. Het verdient aanbeveling naar het gras te kijken, maar de ogen richting hemel is ook goed.

Vertraag je motoriek, dat geeft weer dat je als eigendoelpuntenmaker weet wat je zojuist overkomen is. Het is een drama; voor jezelf, de keeper, je team en de fans.

Zoek een plekje in het strafschopgebied, ga stilstaan met je handen in de zij en wacht op een reactie van een medespeler. Meestal zal een teamgenoot je opbeuren met een schouderklop, een bemoedigend woordje, een aai over de bol.

Laat dit toe.

Als een tegenstander een cynische of flauwe opmerking maakt, doe of je die niet hoort. Laat een eventuele fysieke afrekening tijdens de wedstrijd aan je team over.

Het publiek en de camera’s zullen je de eerste minuten na het eigen doelpunt extra in de gaten houden. Het verdient aanbeveling om na de aftrap nog een paar keer met het hoofd te schudden. Als fans van je club je naam scanderen, doe je een hand kort omhoog, zonder naar ze te kijken. Een opgestoken duim, hoewel tegenwoordig iets te vaak gebruikt, behoort ook tot de mogelijkheden.

Doe niet lacherig, hoe bespottelijk je actie ook was.

Mocht je zeker weten dat je niet de hoofdschuldige bent van het eigen doelpunt, laat het dan merken. Verleg de aandacht. Roep iets onverstaanbaars naar de keeper, desnoods twee keer, of wijs naar je collega die een voorzet niet voorkwam. Spreid je armen en trek een verbaasd gezicht of maak wilde sprongen op de plaats delict.

Drie vingers van één hand in de lucht steken en heel hard ‘drie!’ roepen sticht de nodige verwarring bij iedereen en leidt de aandacht op jou even af.

Bedenkelijk onder je schoenen kijken en boos een kluit tussen de noppen peuteren is de slechtste truc om je fout te maskeren. Bedenk: een eigen doelpunt is nooit de schuld van een schoen of de bal.

In het resterende deel van de wedstrijd moet je laten zien dat je de fout wilt goedmaken. IJverig zijn kweekt sympathie bij het publiek. Een goed uitgevoerde sliding op een nat veld doet wonderen.

Draag een eigen doelpunt niet mee als een zak stenen op je rug. Duik na het laatste fluitsignaal niet weg voor microfoons en camera’s. Sta de pers te woord en probeer al weer boven de ellende te staan. Maak er geen verkeerde grap over maar trek ook niet het gezicht van een doodgraver.

Het best mogelijke antwoord komt op naam te staan van de Feyenoorder Sven van Beek. Na zijn zesde (!) eigen doelpunt in de eredivisie – allemaal tegen zijn doelman Kenneth Vermeer – zei hij met een neutraal gezicht: „Het is nooit leuk.”

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.