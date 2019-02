Filosoof Finkielkraut bedreigd door gele hesjes: ‘Rot op, vieze strontzionist’

Hij had in november, bij de allereerste demonstraties in Parijs, nog sympathie voor de beweging van ‘gele hesjes’. Volgens de conservatieve filosoof Alain Finkielkraut verwierpen de demonstranten uit de provincie het dominante „progressieve gedachtegoed” tegenover de „economische en culturele onzekerheid” van hun levens in de „dode hoek van de triomferende diversiteit”, analyseerde hij destijds tegenover tv-zender CNews. „Ze zeggen: we bestaan.”

Zaterdagmiddag, tijdens ‘Akte 14’ van de protesten tegen de regering van president Emmanuel Macron, stond hij recht tegenover ze. „Rot op, vieze strontzionist” riep een groep hesjes toen hij voorbij liep op de Boulevard du Montparnasse, vlakbij zijn huis. „Rot op naar Tel Aviv”, „Wij zijn het volk en „Frankrijk is van ons”, zeiden ze, terwijl een ander geel hesje de 69-jarige Finkielkraut in veiligheid bracht.

Direct nadat een filmpje van het incident op sociale media de ronde ging doen, heeft een groot deel van de Franse politieke klasse verontwaardigd gereageerd. De Franse justitie maakte zondag bekend een onderzoek te openen.

Zoon van Poolse vluchtelingen

Als zoon van Joodse vluchtelingen uit Polen, die in 2014 lid is geworden van de prestigieuze Académie Française is Finkielkraut „het symbool van wat de Republiek iemand mogelijk kan maken”, twitterde president Macron. „De antisemitische beledigingen die tegen hem gericht waren, zijn de absolute verloochening van wie we zijn en van wat ons een groot land maakt. We zullen dit niet tolereren.”

Marine Le Pen, van de nationaal-populistische Rassemblement National noemde de aanval op Finkielkraut „afschuwelijk” en „schokkend”. Terwijl haar (rechtse) partij een verleden heeft van antisemitische affaires, vooral rond haar vader Jean-Marie, beschuldigde ze links. Dit toont volgens Le Pen hoe de beweging van gele hesjes is „geïnfiltreerd door antisemitisch extreem-links”.

Ze lijkt te doelen op de hardlinkse partij La France Insoumise (LFI), dat nog altijd zij aan zij met de beweging van gele hesjes protesteert. De partij is vaker beschuldigd, ook door Finkielkraut zelf, van het negeren van signalen van „nieuw antisemitisme” in migrantengemeenschappen, vooral in de banlieue rond Parijs. LFI-voorman Jean-Luc Mélenchon heeft niet op het voorval gereageerd. Zijn Europese kandidaat Thomas Guénolé wel. „Al jaren verspreidt Alain Finkielkraut haat in Frankrijk, twitterde hij dubbelzinnig. „Tegen de jongeren in de banlieue. Tegen moslims. Tegen het onderwijs. Etc. Hem uitschelden is, zoals bij iedereen, afkeurenswaardig. Maar medelijden, zeker niet.”

74 procent meer antisemitisme

Juist vorige week maakte minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner bekend dat in 2018 het aantal antisemitische daden in Frankrijk met 74 procent is toegenomen. In een interview met Le Figaro zei Finkielkraut zaterdagochtend, vóór het incident, nog dat dit cijfer zonder de recente ontsporingen onder gele hesjes waarschijnlijk onopgemerkt zou zijn gebleven. Met andere woorden: Frankrijk meet met twee maten.

Steeds minder gele hesjes gaan de laatste weken de straten op (zaterdag 41.500 landelijk) en vooral de meest radicale activisten zijn overgebleven. Vorige week werden in Parijs brievenbussen met de beeltenis van Auschwitz-overlevende Simone Veil met hakenkruizen beklad en werd de tekst ‘Juden’ op een bagelrestaurant gekalkt. Uit een peiling van Ifop bleek afgelopen week dat 44 procent van de Fransen die zich als geel hesje identificeren geloven dat er een „wereldwijd zionistisch complot” bestaat.