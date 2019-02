24 lichamen gevonden in goudmijn Zimbabwe

In het Zimbabweaanse dorp Battlefields zijn dit weekend 24 lichamen geborgen tijdens reddingswerkzaamheden in een overstroomde goudmijn. 23 van de doden zijn geïdentificeerd, meldt persbureau AP. Ook zijn er acht overlevenden gered. Naar schatting zitten er nog tientallen mijnwerkers vast, vermoedelijk hebben velen het niet overleefd.

Dinsdag brak een dam door in de buurt van Battlefields, met een grote stortvloed als gevolg. De goudmijn liep vol met water, op dat moment waren er zestig tot zeventig mijnwerkers aanwezig. Het gaat om een illegale mijn, waardoor het lastig is om in te schatten hoeveel kompels precies aan het werk waren.

Noodtoestand

De autoriteiten zijn vrijdag begonnen met het leegpompen van de tunnels in de mijn. Sommige van de schachten waar de kompels aan het werk zijn, zijn honderd meter diep. Volgens een overlevende zijn de meeste mijnwerkers rond de twintig jaar oud, meldt persbureau Reuters.

De Zimbabweaanse president Emmerson Mnangagwa heeft de noodtoestand uitgeroepen, schrijft de regionale krant The Herald. Er is zeker 200.000 Zimbabweaanse dollar (ruim 489.000 euro) nodig om de reddingswerkzaamheden af te ronden.