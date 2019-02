Zeker 200.000 demonstranten in Barcelona tegen proces Catalanen

In Barcelona zijn zaterdag zeker 200.000 demonstranten de straat opgegaan, uit protest tegen het proces tegen de leiders van de Catalaanse afscheidingsbeweging. Deelnemers aan de massademonstratie eisen vrijspraak voor de twaalf politici en activisten, die voor het Spaanse hooggerechtshof terechtstaan. Samen kunnen ze 177 jaar celstraf krijgen.

De mars werd aangevoerd met een spandoek waar in het Catalaans “zelfbeschikking is geen misdaad” op viel te lezen. De Catalaanse regiopresident Quim Torra leidde de mensenmassa, die omvangrijker was dan de organisatie van tevoren had ingeschat. Torra’s regioregering is voor Catalaanse afscheiding van Spanje.

De demonstratie was niet het laatste wapenfeit in het Catalaanse protest tegen de rechtsgang. Donderdag volgt een staking in Catalaanse steden, en op 16 maart wordt er een grote demonstratie georganiseerd in Madrid.

Op 27 oktober 2017 nam het Catalaanse regioparlement een wet aan die de afscheiding van Spanje regelde, nadat er eerder in een referendum door 90 procent van de Catalanen vóór was gestemd. De Spaanse regering in Madrid had het referendum verboden, omdat volgens de Spaanse grondwet illegaal is. Na de verklaring greep de regering in Madrid in en zette de Catalaanse regioregering buitenspel. De leiders van de Catalaanse separatisten werden gearresteerd.

De kwestie bracht afgelopen week de regering dusdanig aan het wankelen dat de Spaanse premier Pedro Sánchez vervroegde verkiezingen moest uitschrijven. Spanjaarden gaan op 28 april naar de stembus.