Untergang-acteur Bruno Ganz (77) overleden

De Zwitserse acteur Bruno Ganz, vooral bekend van zijn vertolking van Adolf Hitler in de film Der Untergang, is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 77-jarige overleden. Dat meldt persbureau AFP op basis van een verklaring van zijn agent. Hij is in zijn huis in Zürich gestorven aan de gevolgen van kanker.

Ganz speelde decennialang jaren rollen in theaterproducties en films en werkte samen met bekende regisseurs, zoals Francis Ford Coppola. In 2004 vertolkte hij een tierende Hitler in Der Untergang. Vooral de scene waarin Hitler te horen krijgt dat Berlijn belegerd wordt en hij moet concluderen dat hij de oorlog verloren heeft, is gedenkwaardig. De scene werd veelvuldig geparodieerd en zorgde voor ontelbare internetmemes.

Ganz begon op jonge leeftijd met acteren. Op zijn 19e had hij zijn eerste filmrol in Der Herr mit der schwarzen Melone. In de jaren zeventig trad hij toe tot het toonaangevende theatergezelschap Schaubühne in Berlijn. Vorig jaar speelde hij nog in de horrorfilm The House That Jack Built van de Deense regisseur Lars von Trier.

