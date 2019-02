Oud-kardinaal McCarrick uit ambt gezet vanwege misbruik

Paus Franciscus heeft zaterdag de voormalig kardinaal Theodore McCarrick uit het priesterschap gezet vanwege seksueel misbruik van minderjarigen. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. McCarrick is tot op heden de hoogste kerkbestuurder die uit het ambt is gezet.

De kerkelijke rechtbank van het Vaticaan heeft de Amerikaan McCarrick schuldig bevonden aan seksueel misbruik. De rechtbank rekende het de voormalig kardinaal bovendien aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie. McCarrick wilde de straf aanvechten maar de paus heeft besloten verder beroep niet toe te staan.

Beschuldigingen

In juli werd McCarrick al geschorst omdat er geloofwaardige en onderbouwde beschuldigingen van misbruik naar buiten waren gekomen. Hierna werd een onderzoek ingesteld. De paus had McCarrick toen wel al zijn kardinaalstitel ontnomen. In de nasleep kwamen meerdere mannen naar buiten met hun verhaal. In veel van de gevallen ging het om minderjarigen of geestelijken in opleiding. In The New York Times vertelde een van de slachtoffers vorig jaar hoe McCarrick hem vanaf zijn elfde twee decennia lang seksueel zou hebben misbruikt. Het was de eerste keer sinds 1927 dat een kardinaal zijn titel werd ontnomen.

De oud-kardinaal woont in een klooster in het Amerikaanse Kansas. Hij heeft maar op één van de beschuldigingen gereageerd en zei “geen herinneringen” te hebben aan het misbruik. Hoewel McCarrick in de jaren negentig al eens was beschuldigd van misbruik, werd hij onder paus Johannes Paulus II alsnog aartsbisschop van Washington en kardinaal.

Wereldwijd komen herhaaldelijk grote misbruikschandalen in de Katholieke Kerk naar buiten. In januari deed advocaat Jan Boone aangifte tegen de Rooms-Katholieke Kerk, de paus en de bisschoppen in Nederland. Volgens de advocaat is de Kerk een criminele organisatie die de opsporing van seksueel misbruik van minderjarigen belet, dan wel bemoeilijkt.