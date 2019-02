Nieuw proces voor Salvadoraanse vrouw na dood baby

De vrouw die in El Salvador was veroordeeld tot dertig jaar cel voor de moord op haar baby, is voorlopig weer op vrije voeten. De vrouw stelt zelf dat ze een miskraam heeft gehad. Er komt een nieuw proces, dat waarschijnlijk in april zal starten. Dat meldt de Britse omroep BBC zaterdag.

“Evelyn, je bent niet alleen”, scandeerden activisten volgens de BBC toen de vrouw naar buiten liep. Evelyn Hernández Cruz (20) zat al drie jaar vast wegens moord, omdat ze geen verloskundige had geraadpleegd. Cruz houdt vol dat ze niet wist dat ze zwanger was - de rechters geloofden dit niet. Toen Cruz hoger beroep aantekende, concludeerde het hof dat er een nieuw proces moet plaatsvinden. Dit mag ze in vrijheid afwachten.

In 2016 beviel Cruz thuis in het toilet. Door hevig bloedverlies raakte ze buiten bewustzijn. Artsen konden niet meer vaststellen of de baby voor of na de geboorte was overleden. Tijdens haar rechtszaak zei Cruz meermaals verkracht te zijn. Ze had hiervan geen melding durven maken omdat de dader vermoedelijk een bendelid is.

Abortus is verboden in El Salvador. De afgelopen jaren belandden er tientallen vrouwen in de gevangenis voor de dood van hun foetussen, terwijl zij zelf stellen dat er sprake was van een miskraam of doodgeboorte.

