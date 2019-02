Late treffer beperkt schade voor PSV

PSV heeft zichzelf in de eredivisie verder in de problemen gebracht. De tot voor kort zo stabiele koploper verspeelde voor de derde keer in vijf wedstrijden punten. Na een gelijkspel bij FC Emmen (2-2) en FC Utrecht (2-2) bezorgde ook sc Heerenveen het elftal van trainer Mark van Bommel puntenverlies. Opnieuw werd het 2-2. Invaller Donyell Malen voorkwam in de 95e minuut de tweede nederlaag van het seizoen van PSV. Ajax kan zondag bij winst op NAC Breda de achterstand op de koploper tot vier punten verkleinen.

Vooral de vele doelpunten die PSV na de winterstop tegen krijgt, zijn een opvallend feit. In de eerste zeventien competitieduels incasseerden de Eindhovenaren slechts acht treffers, in de vijf wedstrijden in het nieuwe jaar werd Jeroen Zoet al zeven maal gepasseerd.

Van Bommel zag het tegen Heerenveen opnieuw in de beginfase misgaan. FC Utrecht scoorde zondag via Sander van de Streek in de zevende minuut. Heerenveen had al na drie minuten succes. Mitchell van Bergen draaide naar binnen en zag de bal via het been van Nick Viergever in het doel verdwijnen.

PSV moest daardoor weer vroeg in de achtervolging. De regerend kampioen kwam voor de winterstop bijna nooit op achterstand. Net als tegen Utrecht was de marge halverwege twee treffers. Michel Vlap speelde zichzelf in de 25e minuut knap vrij en schoot de bal goed binnen: 2-0.

Late treffer

Van PSV werd in de tweede helft opnieuw veel gevraagd. Van Bommel slachtofferde Hirving Lozano. De Mexicaanse buitenspeler is na zijn terugkeer van een hoofdblessure vrij onzichtbaar en ongelukkig in zijn acties. Cody Gakpo kreeg de kans. PSV dwong Heerenveen naar achteren. Ook in dat opzicht had de wedstrijd qua verloop en spelbeeld best veel weg van de ontmoeting met Utrecht.

De aansluitingstreffer viel in de 59e minuut, uit een vrije trap van Gastón Pereiro. Tegen Utrecht zorgde Luuk de Jong in de 57e minuut voor de 2-1. De aanvoerder maakte toen gelijk in de 86e minuut. Dit keer leek de 2-2 niet meer te vallen, totdat Malen na een goede individuele actie de bal in de 95e minuut achter doelman Warner Hahn werkte. (ANP)