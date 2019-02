‘Ik wilde het land van mijn roots zien’

Tussen de drommen toeristen op de Zaanse Schans is Gideon Ademon een opvallende verschijning. De 72-jarige leraar uit het Israëlische Kirjat Ata heeft een lange, witte baard en loopt wat moeizaam. Zijn vrouw ondersteunt hem, achter hen slentert een plukje familieleden.

De mannen in het gezelschap dragen een keppel en gebedskleed. De vrouwen een hoed of doek. Ze beschermen Gideon. Wie stelt al die vragen aan hem? Gaat het om een respectabel medium?

De groep is ’s ochtends aangekomen uit de Verenigde Staten – waar ze een familielid bezochten – en reist ’s avonds door naar Israël. Er is weinig tijd te verdoen, maar Gideon wil best uitleggen wat hem naar Nederland bracht.

Zijn ouders zijn in Nederland geboren. Vanwege het dreigende antisemitisme vertrokken ze in 1939 per boot naar wat toen nog Palestina heette. Ze gingen werken in een kibboets, in een boerengehucht. Na de stichting van de staat Israël, in 1948, zijn ze er nooit meer weggegaan.

„De rest van mijn familie wilde Nederland niet ontvluchten”, vertelt Gideon. „Ze zijn vermoord in concentratiekampen. Het is een pijnlijke geschiedenis, reden ook waarom mijn vader Nederland na de oorlog nooit meer heeft willen bezoeken. Maar goed, ik ben ik, en ik wilde het land van mijn roots graag een keer zien.”

Hij kan niet zeggen dat hij tijdens zijn bliksembezoek een goed beeld heeft gekregen van het geboorteland van zijn ouders. Nederlanders zijn aardige, warme mensen, vindt hij. Dat zijn kleindochters met een van die vele lange Nederlandse mannen wil trouwen, begrijpt hij wel. Maar verder is het vooral een bezoek met een grote emotionele lading. „I’m very excited”, zegt Gideon.

De groep familieleden lijkt intussen almaar groter te worden. Ze omhelzen elkaar, er wordt druk gekwetterd in het Ivriet. Veel oog voor de Nederlandse gebruiksvoorwerpen in het kleine museum – een bakfiets, Nijntje met reuzenklompen – hebben ze niet. Er zijn, dat lijkt belangrijker dan al het andere.

