Grafmonument Karl Marx opnieuw beschadigd

Vandalen hebben voor de tweede keer deze maand het graf van Karl Marx in het Londense Highgate Cemetery beschadigd. Dat meldt de BBC zaterdag.

Op het gedenkteken is met rode verf kreten als “doctrine van haat”, “architect van genocide” en “monument voor de Bolsjewistische Holocaust” geschreven. Begin februari werd de marmeren plaquette van het monument bewerkt met een hamer. De politie doet onderzoek, maar heeft nog geen arrestaties verricht in de zaak.

Karl Marx wordt gezien als degene die de grondbeginselen van het socialisme schreef, in het standaardwerk Das Kapital. Sinds zijn dood in 1883 is het graf een bezienswaardigheid die jaarlijks door duizenden toeristen wordt bezocht. Ook trekt het vandalen aan - in 1970 raakte de plaquette van het grafmonument zwaar beschadigd toen iemand het probeerde op te blazen met een pijpbom. Ook zijn er in het verleden hakenkruisen en andere tekens op geschreven en is er verf overheen gegoten.