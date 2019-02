Dit doen de Waterschappen en de Provinciale Staten

‘Geef ons heden ons dagelijks brood, en af en toe een watersnood,’ zeggen Waterschappers soms moedeloos tegen elkaar. Want pas als het mis gaat hebben burgers door wat de Waterschappen doen. Ook over het takenpakket van de provincies en hoe zij de Eerste Kamer kiezen is veel onwetendheid. In deze aflevering van Haagse Zaken alles over heemraden, geborgde zetels en getrapte verkiezingen.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige alevering van Haagse Zaken: Hoe de partij Buma bijstuurt naar het midden.