Claim om ernstige bijwerkingen antidepressivum Seroxat bij jongeren

Patiënten die tijdens hun jeugd het antidepressivum Seroxat hebben gebruikt, gaan eind februari een schadeclaim indienen tegen de producent GlaxoSmithKline (GSK). Dat bevestigt hun advocaat, Ron Lensen, tegen NRC na berichtgeving in de Volkskrant. Het middel zou bij jongeren niet werken, maar wel heftige bijwerkingen veroorzaken, zoals agressiviteit, angststoornissen en suïcidaal gedrag.

Er hebben zich 25 mensen gemeld, zegt de advocaat. De inschrijving is inmiddels gesloten. De aanmeldingen worden geïnventariseerd en er wordt bekeken of al deze claims “haalbaar” zijn. De collectieve claim is een initiatief van de Stichting SeroxatClaim. De patiënten betalen eenmalig 295 euro om hun claim voor te leggen aan de stichting. Als zij in het gelijk worden gesteld en een schadevergoeding krijgen, ontvangt de stichting hiervan 25 procent. Dit bedrag gaat in eerste instantie naar het vergoeden van advocaatkosten.

Hoe hoog de schadevergoedingen kunnen oplopen, is nog niet bekend. Advocaat Lensen: “Dat kan heel hoog zijn. Je kunt het vergelijken met iemand die een heel ernstig auto-ongeluk heeft gehad.” De patiënten hebben volgens hem moeten revalideren en daardoor medische kosten moeten maken, en zijn mogelijk inkomsten misgelopen.

Gerard Eggebeen

De Stichting SeroxatClaim is is mede-opgericht door oud-patiënt Gerard Eggebeen. Hij gebruikte het middel zelf in zijn tienerjaren, waardoor hij ernstige bijwerkingen kreeg. Een deel van de psychische gezondheidsproblemen is niet meer weggegaan nadat hij stopte met het gebruik van Seroxat, zegt een woordvoerder van de Stichting.

Afgelopen jaar klaagde hij met succes de fabrikant aan, omdat deze de patiënten niet voldoende op de bijwerkingen had gewezen. Tijdens de rechtszaak werd aangetoond dat de fabrikant wel wist dat het middel niet effectief is voor jongeren en onder andere zelfmoordpogingen tot gevolg kon hebben. Nog niet aangetoond werd dat Seroxat langdurige klachten veroorzaakt, zoals Eggebeen beweert. Dit moet uit een vervolgprocedure blijken, waarna ook de eventuele omvang van zijn schadevergoeding bekend zal worden.

Seroxat is sinds 1991 op de markt. Pas in 2003 waarschuwde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat het middel beter niet voorgeschreven kan worden aan jongeren. In de Verenigde Staten kreeg de geneesmiddelenfabrikant GSK in 2012 een boete van 3 miljard dollar (2,65 miljard euro) opgelegd, onder andere voor het verkeerd promoten van zijn antidepressiva.