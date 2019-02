Acht mijnwerkers Zimbabwe gered, reddingspoging gaat door

Acht goudmijnwerkers zijn zaterdag gered uit een overstroomde illegale goudmijn in het plaatsje Battlefields in Zimbabwe. Het zijn de eerste mijnwerkers die zijn bevrijd dankzij een grote reddingsoperatie die de autoriteiten vrijdag zijn begonnen. Dat meldt persbureau AP. Het is niet bekend hoeveel kompels nog vastzitten.

De goudmijn liep dinsdagavond vol na een stortvloed als gevolg van een damdoorbraak. Op dat moment waren volgens de autoriteiten zo’n zestig tot zeventig mijnwerkers aan het werk. Het is niet bekend hoeveel mensen precies aanwezig waren omdat ze werkten in een illegale mijn. “We weten nog niet of nog meer mensen levend vastzitten”, zei een woordvoerder van de regering.

De autoriteiten zijn vrijdag begonnen met het leegpompen van de lange tunnels in de mijn. Een aantal van deze schachten zijn honderd meter diep. De mijn ligt op zo’n 175 kilometer ten westen van de hoofdstad Harare. Het gebied heeft grote goudvoorraden en is daarom populair bij mijnwerkers. Zij gaan veelal op eigen houtje de mijnen in en verblijven soms tot wel twee weken of meer onder de grond.