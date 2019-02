Ik kom hem al maanden bijna elke dag tegen. Zo tegen zessen, op de A2 bij Kerkdriel. We hebben blijkbaar eenzelfde reisschema, al rijdt hij van noord naar zuid en ik de omgekeerde route. Hij rijdt nooit alleen zoals ik, want er zit beslist iemand naast hem. En een tweede auto houdt hem gezelschap. Eentje met een blauw zwaailicht. Ik denk hem redelijk goed te kennen inmiddels, hij kent mij niet (dat hoop ik tenminste). Als ik de nieuwszender wat harder zet, hoor ik wat voor een dag hij heeft gehad. Vandaag heeft hij vele uren moeten luisteren, de man die geen prater is. Zijn dag zit er weer op. De Neus wordt weer in Vught bezorgd.

